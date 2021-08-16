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Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 12'nci dakikada Borja kaydetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ağustos 2021 Pazartesi 08:40
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Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor: 0-1

2'nci dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Visca'nın şutunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

12'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Diedhiou'nun şutunda top barajdan döndü. Dönen topta Borja'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

26'ncı dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına döndü.

41'inci dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Siopis'in sert şutunda kaleci Volkan Babacan köşeye giden topu iki hamlede kontrol etti.

45+1'inci dakikada Davidson'un pasıyla savunma arkasına sarkan Efecan Karaca, kaleci Volkan Babacan'dan sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

66'ncı dakikada Visca'nın kullandığı kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Caiçara'nın sert vuruşunda kaleci Serkan gole izin vermedi.

68'inci dakikada Youssouf'un ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Serkan, meşin yuvarlağı kornere yolladı.

81'inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Duarte kafayı vurdu, kaleci Serkan topu çeldi. Dönen topta Ravil'in kafa vuruşunda Diedhiou meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Ceza sahası dışına açılan topla buluşan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

83'üncü dakikada Başakşehir mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Serkan Kırıntılı'nın hatası sonrası topla buluşan Deniz Türüç'ün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yandan dışarı gitti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Alanyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirAytemiz AlanyasporSüper LigFutbol
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