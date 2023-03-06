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Medipol Başakşehir, Caiçara ile yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir, Brezilyalı savunma oyuncusu Junior Caiçara ile yollarını ayırdı.

06 Mart 2023 Pazartesi 16:06
Medipol Başakşehir, Caiçara ile yollarını ayırdı
İstanbul

İstanbul kulübünden yapılan açıklamada, 2017'den bu yana turuncu-lacivertli formayı giyen Brezilyalı oyuncuyla yolların ayrıldığı duyuruldu.

"Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Caiçara ile yollarımız ayrılmıştır." ifadeleriyle başlayan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzde düzenlenen veda buluşmasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Junior Caiçara'ya kulübümüze katkılarından dolayı plaket ve tablo takdim etti. Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu da veda buluşmasında yer aldı. Brezilyalı oyuncunun, tecrübesi, enerjisi ve profesyonel kişiliği ile her daim iyi örnek olduğunu ve tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olduğunu söyleyen Gümüşdağ, Caiçara'nın Başakşehir ailesinin unutulmazları arasında yer aldığını söyledi. Junior Caiçara'ya vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirCaiçara
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