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Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ertelendi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ocak 2022 Çarşamba 15:13
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Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ertelendi

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasında 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçın ertelendiğini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir. Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehirİttifak Holding Konyaspor MaçıErteleme
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