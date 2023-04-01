Medipol Başakşehir sahasında kazandı

İstanbul

19. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında, Lima'nın penaltı noktası civarına yaptığı ortaya Aleksic kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

23. dakikada ev sahibi takım bir kez daha gole yaklaştı. MKE Ankaragücü ceza sahası önünde topla buluşan Szysz'in sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan soluna uzanıp topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

36. dakikada Başakşehir öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun topu rakip ceza sahasında kontrol etmek isteyen Serdar Gürler, yükseklik kazanan meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla kaleci Gökhan'ın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

43. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Taylan Antalyalı ile yaptığı verkaçla Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç, açısını düzeltip sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Szysz sert vurdu, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

58. dakikada MKE Ankaragücü, penaltıdan yararlanamadı. Başkent ekibi, ceza sahasında Zahid'in Duarte'yle girdiği mücadelede yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Sowe'un kullandığı penaltıda üst direğe çarpıp çizgiye düşen top, sola açıldı. Boşta kalan meşin yuvarlağa Taylan Antalyalı gelişine vurdu, top üstten auta gitti.

65. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Serdar Gürler'in yaklaşık 25 metreden şutunda köşeye giden topu kaleci Gökhan sağına uzanıp kornere çeldi.

67. dakikada konuk ekip beraberliğe çok yaklaştı. Sol taraftan ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın arka direğe yükselttiği topa kaleci Muhammed dokunamadı, Sowe'un yakın mesafeden kayarak yaptığı vuruşta yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

Mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı.