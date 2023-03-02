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Medipol Başakşehir, yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

02 Mart 2023 Perşembe 11:12
Medipol Başakşehir, yarın Alanyaspor'a konuk olacak
İstanbul

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Son maçında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a mağlup olan turuncu-lacivertli ekip, 40 puan ile aynı puana sahip Beşiktaş'ın averajla gerisinde (bir maçı eksik) 4. sırada yer alıyor.

Son 4 maçını kazanamayan ve teknik direktör değişikliğine giden Alanyaspor ise Ersun Yanal yönetiminde ilk maçına Başakşehir karşısında çıkacak.

Üç futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve yeni transfer Joao Figueiredo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak MKE Ankaragücü maçında takımındaki yerini alamayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirAlanyaspor
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