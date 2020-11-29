Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1329
ALTIN
450.327
DOLAR
7.8115
STERLİN
10.4300
EURO
9.3377
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 4 terörist etkisiz hale...
Şentop'tan, 'Kapalı Maraş' açıklaması
Son Dakika
Şentop'tan, 'Kapalı Maraş' açıklaması
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
Son Dakika
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
6 bakan TOBB üyeleriyle bir araya geliyor
Son Dakika
6 bakan TOBB üyeleriyle bir...

Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: 3-3

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Medipol Başakşehir, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada Yukatel Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Kasım 2020 Pazar 08:35
0 Okunma
Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: 3-3

11’inci dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Chadli’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Guldrbrandsen, ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

21’inci dakikada Başakşehir farkı 2’ye çıkardı. Visca’nın pasıyla sağ tarafta topla buluşan Guldrbrandsen, ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir’in 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

60’ıncı dakikada Başakşehir bir gol daha buldu. Visca’nın kullandığı korner sonrasında ön direkte topla buluşan Ba’nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

62’nci dakikada Sacko’nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Özer’in vuruşunda top filelerle buluştu: 3-1.

90+2’nci dakikada konuk ekip farkı 1’e indirdi. Sagal’ın ceza sahası içine gönderdiği topta Ravil Tagir’in ters dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan’dan sekti. Dönen topu takip eden Rodallega’nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.

90+4’üncü dakikada Mustafa Yumlu, Skrtel’in müdahalesiyle yerde kaldı. Öncesinde pozisyonu devam ettiren Arda Kardeşler, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

90+7’nci dakikada penaltı atışının kullanan Murawski, maçın skorunu belirledi: 3-3.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirYukatel DenizlisporFutbolSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaykur Rizespor - Galatasaray: 0-4
Çaykur Rizespor - Galatasaray: 0-4
Trabzonspor'dan çifte seri
Trabzonspor'dan çifte seri
Başakşehir'in kritik haftası
Başakşehir'in kritik haftası
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans