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Medipol Başakşehir - Yukatel Kayserispor: 0-1

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Yukarel Kayserispor, deplasmanda Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Kayserispor’a galibiyeti getiren golü 4’üncü dakikada yeni transfer Thiam kaydetti. Kayserispor puanını 4’e yükseltirken Başakşehir ise 3 hafta sonunda puanla tanışamadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Ağustos 2021 Pazar 09:53
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Medipol Başakşehir - Yukatel Kayserispor: 0-1

4’üncü dakikada sağ kanattan Emrah Başsan’ın etkili ortasında arka direkte Thiam’ın yakın mesafeden  şutu ağlarla buluştu: 0-1.

6’ncı dakikada Kayserispor yine sağ kanattan geldi. Emrah’ın ortasında Thiam’ın zor pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

13’üncü dakikada Berkay’ın ceza sahası dışından çektiği sert şut önce savunmaya sonra üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

63’üncü dakikada Mensah’ın pasında ceza sahası içinde Mane’nin sert şutu kaleci Volkan’da kaldı.

88’inci dakikada Aleksic’in ortasında Deniz’in ceza saha içinde yaptığı kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

Mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirYukatel KayserisporSüper LigFutbol
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