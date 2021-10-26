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Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkanlığa seçildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ekim 2021 Salı 14:51
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Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkanlığa seçildi

ANKARA - Türkiye Voleybol Federasyonu 5’inci Olağan Genel Kurulu’nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkanlığa seçildi.

Ankara'daki bir otelde yapılan genel kurula 164 delege katıldı. Tek aday olan Mehmet Akif Üstündağ 159 oy alırken, 5 oy da geçersiz sayıldı.

Divan Başkalığını Cemal Aydın’ın yaptığı genel kurulda faaliyet ve denetim raporları da oy birliği ile ibra edildi.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, genel kurulda yaptığı konuşmada voleybolun son dönemdeki başarısına dikkat çekerek, “Voleybol ülkemizde faaliyet gösteren sporlar içerisinde çok önemli bir yerde. Temel sağlam, bina sağlam örüldü, binanın bakım ve onarımı güzel yapılıyor, eğitim çalışmaları güzel bir şekilde devam ediyor. Mehmet Akif Üstündağ yönetim kurulu güzel işler yapıyor. Ülkemizi geçtiğimiz dönem içerisinde birçok başarıyla tanıştırdınız birçok başarıyı tekrar ettiniz olimpiyatlarda birçok heyecanı yaşadık, voleybol takımımızın her maçında bulunmaya çalıştık. Voleybol iyi yoldadır, voleybol yönetim kurulu ve başkanı iyi yoldadır. Voleybola katkınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildiği ve güven tazelediği için teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim buralara seçilmemiz, makam almamız, buradaki makam dediğimiz elbiseyi giymemiz çok önemli değil. Bunun hakkını vermek çok önemli. Eğer bu makam bize bir elbise gibi sunulduysa, bunun içini doldurup dolduramayacağımız önemli. Eğer biz bu camiaya layık olup bu görevi en iyi şekilde yapar, hedeflerimizi daha büyük noktalara taşırsak ne mutlu bize. Artık her turnuvada madalya hesabı yaparak bu camiaya layık olmaya çalışmamız lazım."

Yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Akif Üstündağ’ın yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

“Alper Sedat Aslandaş, Ahmet Göksu, Selahattin Süleymanoğlu, Bahar Mert, Ayşe Nihan Salkaya, Suat Baylan, Mustafa Alpaslan, Metin Mengüç, Ersin Yılmaz, Ergün Güler, Yavuz Ölkem, Kazım Şahin Gürkan, Bülend Atalar, Ali Osman Özdemir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akif ÜstündağTürkiye Voleybol Federasyonu
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