Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz

ERZURUM - Mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Ligin başı çok hatırlanmaz, önemli olan ligin sonunu iyi bitirebilmek. Nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemlidir" dedi.



Çaykur Rizespor'u konuk edecek B.B Erzurumspor kulüp tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor. Sakatlığı devam eden Oltan antrenmana katılmazken yeni transfer Sadiku ve Jogurtha Hamroun çalışmalara başladı. Mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



“ŞU AN HER ŞEY OLUMLU”



Deplasmanda kazandıkları 3 puanın kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Mehmet Özdilek, şunları söyledi:



"Lig'in üçüncü haftası oynandı özellikle son oynadığımız deplasman maçını kazanarak gelmek moralleri yukarı çekti. Bu hafta Rizespor'la evimizde zorlu bir maç oynayacağız. Sonrasında ise milli ara var. Hala fiziksel olarak hazır olmayan ve takıma geç katılan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın toparlanması adına iyi bir süreç olacağını düşünüyorum. Artık Süper Ligde iç saha dış saha avantajı yok. Bunu üstüne basarak söylüyorum. Baktığımız zaman 3 maç oynadık, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldık. Üçte üç yapabilirdik ama şimdiye kadar aldığımız puanın olumlu olduğunu düşünüyorum. Beni en çok mutlu eden şey her hafta üstüne koyarak oynayan bir Erzurumspor'un olmasıdır. Bu haftaki amacımız tekrar kazanarak milli araya üç puanla ve daha mutlu girmek. Bu zorlu mücadeleye hazırız bunu da belirteyim. Kolay olmayacak rakip puan olarak beklentinin çok altında ama oyuncu kalitesi çok güçlü olan bir takım. Bunu hep söylüyorum sahada bizim yapacağımız hareketler belirleyici unsurlar olacak. Oltan'ın sakatlığı devam ediyor. Sadiku ve Juju bugün bizimle beraber çalışmaya başladı. Ama geç kalan futbolcular var. Milli aranın bu oyunculara daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bunların dışında bir sıkıntımız yok ama hafta sonuna kadar ne olur bilemiyorum. Bizim açımızdan şu an her şey olumlu gibi görünüyor. Türkiye'de transferlerde ve yaşanan süreçlerde imza atılmadan hiçbir şey net olmuyor. Netleştiklerimiz var. Sadece forvet oyuncusu değil, 2-3 tane daha kadromuza katmayı düşündüğümüz futbolcu var. Doğru oyuncuları doğru noktalara almayı hedefliyoruz. Bize fayda sağlayabilecek oyuncuları kadromuza katmayı düşünüyoruz. Transfer dönemi kolay bir süreç değil. Bugün itibariyle bakarsak yaptığımız transferlerin çok olumlu katkılar sağladığını söyleyebiliriz. Bu oyuncuların oyun ve fizik anlamında daha çok gelişeceğini düşünüyorum. Umarım yeni katılacak olan arkadaşlarımıza beraber bu süreci daha sağlıklı bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Transfer dönemi ayın beşinde bitiyor muhakkak kadromuza 2-3 oyuncu katacağız. Tabloya bakıyorum ve 42 hafta çok zor görünüyor. 3 haftaya göre yorum yaparsak çok gerçekçi bir yorum olmaz. Daha çok uzun bir maraton var ve ligin başında alınan puanlar çok önemlidir. Özellikle bizim gibi lige yeni çıkan takımlar için daha önemli bu açıdan başarılıyız. Bakıyoruz geçen sene şampiyon olan takım hiç puan alamamış ama alacaklardır. Her takımın dalgalanma yaşadığı dönemler olur bizimde olacaktır. Bizim amacımız bu dalgalanma sürecine çok kapılmadan ilerleyebilmek. Biz kendi adımıza çok iyi başladık bu sürecin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için çalışıyoruz. Ligin başı çok hatırlanmaz önemli olan Ligin sonunu iyi bitirebilmek. Zaman zaman ifade ediyorum nasıl başladığınız değil nasıl bitirdiğiniz önemlidir."