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Merkezefendi'den taraftara teşekkür

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Mart 2022 Salı 14:23
Merkezefendi'den taraftara teşekkür

DENİZLİ - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler, geçen hafta Fenerbahçe Beko'yla oynanan maçta tribünleri tıklık tıklım dolduran Denizli halkına teşekkür etti. Başkan Deveciler, "Şehirdeki herkese takıma verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Ancak asıl teşekkürümüz taraftarımıza. Geçtiğimiz hafta 7’den 70’e tribünlerdeki yerlerini alarak bizlere yanındayız mesajını verdiler" diye konuştu.

"Şehir takıma sahip çıkarsa hedeflediğimiz noktaya geliriz" diyen Deveciler, "İlk kez mücadele ettiğimiz Süper Lig’de şu ana kadar elimizden geleni yaptık. Hem teknik ekibimiz hem de oyuncularımız hedefe kilitlenmiş durumda. Denizli halkının son oynadığımız Fenerbahçe karşısındaki desteği bizleri inanılmaz mutlu etti. Türkiye’nin en iyi taraftar potansiyeli olan şehirlerinden biriyiz. Herkes Denizli’deki muhteşem ambiyansı konuşuyor. Bizleri yalnız bırakmasınlar, hedefe ve güzel günlere hep birlikte el ele gidelim" dedi.

5 MAÇI DAHA EVİNDE

Yukatel Merkezefendi Basket, Süper Lig'de normal sezonda geride kalan 8 maçın 5’ini Denizli’de oynayacak. Yeşil-siyahlılar, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda THY Eurolegue'in son şampiyonu Anadolu Efes'in yanı sıra Tofaş, Türk Telekom, Büyükçekmece Basketbol ve Aliağa Petkimspor’u konuk edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ING Basketbol Süper LigiMerkezefendiTaraftar
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