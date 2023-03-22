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Mesut Özil yeşil sahalara veda etti

Real Madrid ve Arsenal gibi dünya futbolunun önde gelen takımlarında forma giyen 34 yaşındaki Özil, 2014 Dünya Kupası'nda Almanya ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

22 Mart 2023 Çarşamba 15:51
Mesut Özil yeşil sahalara veda etti
İstanbul/Madrid

Kariyerini Medipol Başakşehir'de sürdüren Mesut Özil, futbolu bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 34 yaşındaki Özil, derinlemesine düşündükten sonra profesyonel futbol kariyerini noktalama kararı aldığını duyurdu.

Yaklaşık 17 yıldır profesyonel futbolcu olma ayrıcalığı yaşadığını belirten Özil, "Bu fırsat için inanılmaz derecede minnettarım. Ancak son haftalarda ve aylarda bazı sakatlıklar yaşayınca, futbolun büyük sahnesinden ayrılma zamanımın geldiği daha da netleşti." ifadelerini kullandı.

Kariyerinin unutulmaz anlar ve duygularla dolu muhteşem bir yolculuk olduğunu aktaran Özil, formasını giydiği Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'deki tüm takım arkadaşlarına teşekkür etti.

159 kez formasını giydiği Real Madrid ile lig ve Kral Kupası şampiyonluğu yaşayan Mesut Özil, 254 kez forma giydiği Arsenal ile de 4 kez Federasyon Kupası kazandı.

Almanya Milli Takımı'yla 92 kez sahaya çıkan ve 23 gol atan Özil, Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Mesut Özil'in futbolu bırakması İspanyol basınında

Mesut Özil'in futbolu bırakmasını internette ilk haber olarak veren Marca gazetesi, 34 yaşında sahalara veda eden futbolcunun kariyerindeki en iyi dönemini Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal ile Almanya Milli Takımı'nda oynadığı yıllar olduğunu ve bu dönemlerde "dünyadaki tüm futbolseverlere iyi futbol izlettirdiğini" yazdı.

Özil'in futbolun yanı sıra aktif bir iş insanı olduğu, kripto para, spor kıyafetleri, kafeterya ve elektronik spor gibi çok farklı sektörlerde şirketlerinin olduğu belirtildi.

As gazetesi de uzun süreli sakatlık sorunu yaşayan Özil'in "sürpriz bir kararla futbolu bıraktığını" kaydetti.

Sport gazetesi, Özil'in teknik direktör Jose Mourinho döneminde "yıldız transfer" olarak Real Madrid'e geldiğini ve "parlak bir futbol kariyeri geçirdiğini" yazdı.

Mundo Deportivo da Mesut Özil'in sosyal medya hesabından futbola veda eden mesajı sırasında Real Madrid formalı fotoğrafını kullanmasına dikkati çekti.

AA

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Mesut Özil Yeşil Sahalara Veda Etti
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