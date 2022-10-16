Mete Gazoz, Meksika'da 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n sporcusu seÃ§ildi

TÃ¼rkiye OkÃ§uluk Federasyonu'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DÃ¼nya OkÃ§uluk Federasyonu 2022 yÄ±lÄ± aÃ§Ä±k hava okÃ§uluk faaliyetlerinin sonuncusu olan ve yÄ±l iÃ§erisinde doÄŸrudan katÄ±lÄ±m hakkÄ± ya da puan ile katÄ±lÄ±m hakkÄ± kazanan ilk 8 sporcunun yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± DÃ¼nya KupasÄ± Finalleri, Meksika'nÄ±n Tlaxcala kentinde devam ediyor.

Gazeteciler ve DÃ¼nya OkÃ§uluk Federasyonu YÃ¶netim Kurulu Ãœyeleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan oylama sonucunda, Mete Gazoz 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n sporcusu, Yusuf GÃ¶ktuÄŸ Ergin de yÄ±lÄ±n antrenÃ¶rÃ¼ seÃ§ildi.

Milli TakÄ±mlar Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Yusuf GÃ¶ktuÄŸ Erginâ€™e ve Mete Gazozâ€™a Ã¶dÃ¼llerini DÃ¼nya OkÃ§uluk Federasyonu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. UÄŸur Erdener takdim etti.