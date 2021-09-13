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Metin Oktay, kabri başında anıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Eylül 2021 Pazartesi 15:32
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Metin Oktay, kabri başında anıldı

İSTANBUL - Türk futbolunun ve Galatasaray Spor Kulübü'nün efsane futbolcusu Metin Oktay, namı diğer Taçsız Kral, ölümünün 30. yıl dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Polat Bengiserp, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü, Galatasaray Spor kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, Metin Oktay'ın yakınları, futbol altyapı sporcuları ve kulüp üyeleri katıldı.

Metin Oktay'ın duruşuyla, karakteriyle gönülleri fetheden eşsiz bir sima olduğunu ifade eden Başkan Burak Elmas, "Bugün bizim için, camiamız için çok büyük anlam teşkil eden rahmetli efsanemiz Metin Oktay'ı anma töreni için buradayız. Duruşuyla, karakteriyle, hepimize örnek olmuş, tüm camiamızın gönlünü fethetmiş Metin Oktay'ı rahmetle anıyoruz. Camiamızın bütün bileşenleri burada hep beraber onu anmaya geldik. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Kendisinin boşluğunu Galatasaray doldurmakta zorlanıyor. Umarım her sene daha da kalabalıklaşarak onun camiaya verdiklerine vefa göstermek adına daha da kalabalık anma törenleri yaparız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Metin OktayKabri Başında Anıldı
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