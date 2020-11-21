Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1324
ALTIN
459.581
DOLAR
7.6220
STERLİN
10.2059
EURO
9.0363
Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne mesaj
Son Dakika
Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne mesaj
Bakan Koca: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı
Son Dakika
Bakan Koca: Ağır hasta sayısı...
Bakan Akar'dan tezkere açıklaması
Son Dakika
Bakan Akar'dan tezkere açıklaması
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar
Son Dakika
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli...

Metin Öztürk'ten divan kuruluna dilekçe

Galatasaray’ın başkan adayı ve divan üyesi Metin Öztürk ve 13 üye, divan kuruluna gönderdiği dilekçeyle, yönetimden başkan adayı olanlara seçim öncesinde vadesi geçmiş borçlar ile 31 Ocak 2021 tarihine kadar vadesi gelecek bütün ödemelerin dökümünün verilmesini talep etti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Kasım 2020 Cumartesi 17:51
0 Okunma
Metin Öztürk'ten divan kuruluna dilekçe

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ve 13 üyenin divan kuruluna gönderdiği evrak şu şekilde:  "Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı'na, Tüzüğümüzün 27. maddesine uygun olarak, ilan edilmiş olan 19-26 Aralık 2020 tarihli seçimde, tüzüğümüzün 61. maddesine uygun olarak, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkanlığı için aday olanlara, seçim öncesinde verilmek üzere; Şu anki mevcut yönetimden kulüp ve bağlı şirketlerinin ayrı ayrı, vadesi geçmiş borçlar ile 31 Ocak 2021 tarihine kadar vadesi gelecek bütün ödemelerin (Özellikle günü geçmiş banka kredileri ve günü geçmiş futbolcu ödemeleri, çek veya senet olarak verilenler dahil) dökümünü divanınızda saklı kalmak kaydı ile Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu'ndan talep edilmesini arz ederiz."

Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da "Pazartesi, divan olarak bu talebi yönetime ileteceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasaraBaşkanAdayMetin Öztürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kasapoğlu: Eskrim branşında ümitvar bir tabloyla karşı karşıyayız
Bakan Kasapoğlu: Eskrim branşında ümitvar bir tabloyla karşı karşıyayız
İlke Özyüksel
İlke Özyüksel
Bursaspor, Adanaspor'u ağırlıyor
Bursaspor, Adanaspor'u ağırlıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans