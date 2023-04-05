MHK Başkanı Orta: Derbideki penaltı kararı hatalı

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Pazar günü oynanan ve Fenerbahçe'nin Arda Güler'in kazandığı penaltıyla 1-0 öne geçtiği maçta penaltı pozisyonu tartışmaların odağı oldu. MHK Başkanı Lale Orta da katıldığı programda konuya açıklık getirdi.

Arda Güler penaltı kararı hatalı

Hakem Halil Umut Meler'in hatalı karar verdiğini belirten MHK Başkanı Lale Orta,"Arda Güler'in penaltı kazandığı pozisyon, kesinlikle yanlış alınmış bir karar. Burada kesinlikle bir penaltıdan söz edemeyiz.VAR da hatalı karar vererek, bu kararı düzeltmedi. Hatta bir simülasyondan, aldatmacadan da bahsedebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde, seyrettirdiğiniz zaman bir kişinin buna penaltı diyeceğini düşünmüyorum. Yanlış karar. İki verilen peş peşe yanlış kararla, yanlış sonuç çıkmış oldu. Bu pozisyonun maçın sonucunu etkilememiş olması, hakem şansı olarak değerlendirilebilir. İnsani bir hata olarak düşünüyorum. Hakemlerimizin artniyetli olduğunu düşünmüyorum. Halil Umut Meler dünyada ön plana çıkmış bir hakemimiz. Mayıs ayında 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda görev yapacaktır. Ona da başarılar diliyoruz. Buradan kendisi de ders çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.



Orta, kulüplere seslendi

Yayıncı kuruluşta Süper Lig'de yaşanan pozisyonları değerlendiren Orta, ayrıca kulüplere seslenerek,

"17 kulübümüz ve hepsinin değerli teknik direktörlerinin bizden açıklanmasını istedikleri pozisyonlar varsa her ay 1 gün belirleyelim. İkişer pozisyonu bize göndersinler. İster TFF çatısı altında ister Kulüperler Birliği çatısı altında buluşalım. Tüm pozisyonları şeffaflıkla açıklayacağımızı MHK olarak tekrar dile getirelim" diye çağrıda bulundu.