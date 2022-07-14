Milli antrenörün yetiştirdiği Libyalı boksör dünyanın en iyileri arasında girdi

İSTANBUL - Milli antrenör Furkan Derbazlar’ın antrenörlüğünü yaptığı Libyalı profesyonel boksör Malik Zinad, Brüksel’de düzenlenen World Boxing Council (WBC) şampiyonasında dünya hafif ağır sıklet klasmanında bin 212 boksör arasında 43’üncü sıraya yükseldi.

Libyalı boksör Malik Zinad, 26 Haziran’da Brüksel’de düzenlenen WBC şampiyonasında 20’nci maçına çıktı. Milli antrenör Furkan Derbazlar’ın antrenörlüğünü yaptığı Zinad, Arjantinli rakibi Ezequiel Osvaldo Maderna’yı 10 rauntluk mücadelenin ardından yenerek, galibiyete ulaştı. Böylelikle 20 maçta 16’sı nakavt olmak üzere yenilgisiz 20 galibiyet alan Malik Zinad, dünyanın en iyi boksörlerinin yer aldığı dünya hafif ağır sıklet klasmanında bin 212 boksör arasında 43’üncü sıraya yükseldi.



DERBAZLAR’IN BOKSÖRÜ DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINA GİRDİ

Libyalı profesyonel boksör Malik Zinad, geçtiğimiz yıl Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen 'WBC Mediterranean' unvan maçında WBC Akdeniz hafif ağır sıklet şampiyonu olmuştu. Malik Zinad'ın antrenörlüğünü yapan Milli antrenör Furkan Derbazlar da, Türkiye boks tarihinde WBC kemeri alan antrenörlerden biri olmayı başarmıştı.

Dünya hafif ağır sıklet klasmanında bin 212 boksör arasında 43’üncü sıraya yükselmeyi başaran Malik Zinad, sikletinde bulunan Canelo, Dmitrii Bivol, Callum Smith ve Gilberto Ramirez gibi dünyaca ünlü süperstar boksörlere daha da yaklaştı. World Boxing Foundation (WBF) uluslararası hafif ağır sıklet, Bartender Boxing (BBO) hafif ağır sıklet, International Boxing Organization (IBO) kıtalar arası hafif sıklet ve World Boxing Council (WBC) Akdeniz hafif ağır sıklet unvanları olmak üzere dört farklı prestijli şampiyonada adını en iyiler arasına yazdırmayı başardı.



“ÇOK BÜYÜK ORGANİZASYONLARDA MÜCADELE EDİYORUZ”

Furkan Derbazlar, hedeflerinin en üst sıralarda yer alarak, büyük maçlara çıkmak olduğunu söyledi. Dünyanın en iyi boksörleri arasına girmeyi başaran Malik Zinad’ın başarısı için ekip olarak büyük mücadeleler verdiklerini anlatan Derbazlar, “Güçlü bir ekibimiz var. Destekleyenlerimiz sayesinde üstesinden gelemeyeceğimiz maç yok diyebilirim. Çok büyük organizasyonlarda mücadele ediyoruz. Çok heyecanlı, stresli ve zor bir süreçten geçiyoruz. Doğru ve disiplinli çalışarak zor rakiplerin karşısında üstünlük elde ediyoruz. Bu sürecin sonunda elde ettiğimiz başarılar her şeyi unutturuyor” dedi.



“LİBYALI BOKSÖRÜN BAŞARILARI ARTTIKÇA ÜLKEMİZE DAHA ÇOK İLGİ GÖSTERİYORLAR”

Derbazlar, “Yabancı bir boks takımında bir Türk antrenör olarak başarılar elde etmek, motivasyonumu artırıyor. Uluslararası boks şampiyonalarında Türkiye’nin adını duyuruyoruz ve ülkemize saygı ve sevgi artıyor. Özellikle Libyalılar artık beni çok iyi tanıyor. Libyalı boksörümüzün başarıları arttıkça ülkemize daha çok ilgi gösteriyorlar. Hedefim önce ülkemde sonra da tüm dünyada büyük başarılara imza atan bir antrenör olarak tanınmak. Kendi yetiştirdiğim milli sporcuları da Türk bayrağı altında mücadele edebilmek adına bu seviyelerde görmeyi çok istiyorum. Bu hedefimi gerçekleştirmek için azimle çalışmaya devam ediyorum” şeklinde konuştu.