Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,612.15
ALTIN
569.69
DOLAR
9.72
STERLİN
13.20
EURO
11.28
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne İşçi Alınacak
Darphane ve Damga Matbaası...
Eskişehir Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Eskişehir Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı...

Milli aranın ardından Trabzonspor’da 4 isim takıma dönüyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Kasım 2021 Salı 11:03
0 Okunma
Milli aranın ardından Trabzonspor’da 4 isim takıma dönüyor

TRABZON - Spor Toto Süper Lig’de son oynanan Beşiktaş karşılaşmasına 4 oyuncusundan yoksun çıkan Trabzonspor’da, milli aranın ardından 4 isimin takıma dönmesi bekleniyor.


 

Lider Trabzonspor, lige verilen milli arada yaralarını saracak. 12’nci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada cezası nedeniyle Edgar Ie ve sakatlıkları nedeniyle Gervinho, Peres ile Koita’dan yararlanamayan bordo-mavililerde, Bakasetas ile Hüseyin Türkmen de son maçta sakatlanarak oyuna devam edememişti. Karadeniz ekibinde milli ara sonrası oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde cezasını dolduran Edgar’ın yanı sıra bir süredir tedavisi devam eden sağ bek oyuncusu Peres, forvet oyuncusu Koita’nın yanı sıra savunma oyuncusu Hüseyin’in de takıma döneceği öğrenildi.


 

ÜÇ EKSİK KALACAK


 

Trabzonspor’da 4 oyuncunun takıma dönmesiyle birlikte eksik oyuncu sayısı üçe inecek. Bordo-mavililerin, cezalı Uğurcan Çakır ile Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sağ diz ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho’nun yanı sıra, Beşiktaş müsabakasında sakatlanan ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Bakasetas’ın dışında Gaziantep karşılaşmasında tam kadro ile çıkması bekleniyor.


 

GAZİANTEP FK MAÇINDA TRİBÜNLERİN DOLMASI BEKLENİYOR


 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) futbol müsabakalarında ev sahibi takımların seyirci kısıtlamasını kaldırmasının ardından Trabzonspor’da gözler milli aranın ardından ligin 13’üncü haftasında oynanacak Gaziantep FK maçına çevrildi. Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda zirvede rakiplerine fark atarak önemli bir avantaj yakalayan bordo-mavililerin, Gaziantep FK maçında dolu tribünlere oynaması bekleniyor. Taraftarlar da uzun bir sürenin ardından kısıtlamaların kaldırılmasıyla tribünleri doldurarak şampiyonluk yolunda takımlarına destek vermeye hazırlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor4 IsimTakım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor’dan Bakasetas ve Hüseyin'in sakatlıkları ile ilgili açıklama
Trabzonspor’dan Bakasetas ve Hüseyin'in sakatlıkları ile ilgili açıklama
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Genç Erkekler Atletik Fizik Dünya Şampiyonu: Yaman Çevik
Genç Erkekler Atletik Fizik Dünya Şampiyonu: Yaman Çevik
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans