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Milli atıcı Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı

Atıcılıkta Katar'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda milli atıcı Oğuzhan Tüzün, altın madalyanın sahibi oldu.

11 Mart 2023 Cumartesi 18:00
Milli atıcı Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Doha'da devam eden Plak Atışları Dünya Kupası'nın trap erkekler kategorisinde, milli sporcu Oğuzhan Tüzün, sıralama müsabakasında 121 puanla 8. sırada yer alarak yarı finale çıktı.

Ay-yıldızlı sporcu, yarı finalde ise 19 puanı toplayarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Oğuzhan, finaldeki karşılaşmada ise topladığı 33 puanla altın madalyaya ulaştı.

Aynı müsabakada yarışan milli sporcu Nedim Tolga Tunçer ise 119 puanla 28. sırada organizasyonu tamamladı.

Trap kadınlar kategorisinde yarışan milli sporculardan Safiye Sarıtürk Temizdemir 115 puanla 17'nci, Rümeysa Pelin Kaya da 114 puanla 23'üncü sırada yer aldı.

Dünya Kupası yarın trap karışık takım müsabakalarıyla sona erecek

AA

Anahtar Kelimeler:
AtıcılıkKatarOğuzhan TüzünAltın MadalyaMadalya
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