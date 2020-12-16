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Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya 

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda kadınlar 72 kg'da mücadele eden milli güreşçi Buse Tosun, Avrupa ikincisi Bulgar rakibi Yulina Vasileva'ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Aralık 2020 Çarşamba 08:35
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Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya 

Bugün ayrıca Evin Demirhan ve Zeynep Yetgil bronz madalya maçlarında mağlup olarak Dünya Kupası'nda 5'inciliği elde etti. 

YASEMİN ADAR FİNALDE 

Kadınlar 76 kg'da yarışan milli güreşçi Yasemin Adar yarı finalde, son olimpiyat şampiyonu rakibi Kanadalı Erica Elizabeth Wiebe'yi tuş ile mağlup ederek finale yükseldi. Yasemin Adar finalde Alman Aline Rotter Focken ile altın madalya için karşılaşacak. 

Bugün yapılan müsabakalar sonucunda milli güreşçiler Elif Yanık, Mehlika Öztürk ve Aslı Demir yarın bronz madalya maçı yapma hakkını elde etti. 

DÜNYA KUPASI'NDA SERBEST GÜREŞ MİLLİ  TAKIMI YARIN MİNDERE ÇIKIYOR

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda mindere çıkma sırası serbest güreş milli takımına geldi. Türkiye'yi temsil edecek güreşçiler ve ilk maçlardaki rakipleri şöyle:  

57 kg'da Şaban Kızıltaş - Rahman Mousa Amouzadkhalili

61 kg'da Recep Topal  - Muhamad Ikromov

65 kg'da Ahmet Duman - Vladimir Vladimirov Dubov 1/8..

70 kg'da Haydar Yavuz - George Bucur 1/8

74 kg'da Fazlı Eryılmaz - Zaur Efendiev 

79 kg'da Muhammet Nuri Kotanoğlu - Rashad Yusıflı

86 kg'da Osman Göçen- Rasul Tsikhayeu 1/8 

92 kg'da Erhan Yaylacı - Georgii Rubaev 

97 kg'da Süleyman Karadeniz - Abdulrashid Sadulaev

125 kg'da Oktay Güngör - Jamaladdin Magomedov

DHA

Anahtar Kelimeler:
GüreşBuse TosunGümüşMadalya
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