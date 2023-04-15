Milli güreşçi Soner Demirtaş, 5 yıl sonra Avrupa'nın zirvesine çıkmaya çalışacak

Ankara

Soner Demirtaş, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 17-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, erkekler serbest stil 74 kiloda Türkiye'yi temsil edecek.

Kariyerinde 2016, 2017 ve 2018 yıllarında kazandığı altın madalyalarla üst üste 3 kez Avrupa şampiyonu olma başarısı gösteren Soner, yeniden kürsünün zirvesine çıkmak istediğini söyledi.

Olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Şampiyona serbest stil müsabakalarıyla başlayacak. Takımın tecrübeli isimlerinden biriyim. 2004 yılından beri güreş yapıyorum. 32 yaşındayım, artık kariyerimin sonuna geliyorum. Tecrübemin zirvesindeyim. Birçok şampiyona, sporcu gördüm, birçok madalya aldım. Artık bu işin kurdu olduk." dedi.

Hazırlık sürecinin güzel geçtiğini vurgulayan Soner, şöyle devam etti:

"Avrupa Şampiyonası'na gidip elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şampiyonluk olur olmaz, orası nasip. Geçen yıl ilk turda sakatlanıp şampiyonayı madalyasız kapattım. Şampiyonadan ciddi bir sakatlıkla ayrıldım, tedavim 5-6 ay sürdü. Sonra dünya şampiyonasında üçüncülük müsabakası yaptım, beşinci oldum. Bir ay önce rakibim dopingli çıktığı için dünya üçüncüsü oldum. Dediğim gibi siz elinizden geleni yaptığınız zaman dönüyor dolaşıyor nasipse sizi buluyor."

Milli güreşçi, hedefinin her katıldığı organizasyondan şampiyonlukla ayrılmak olduğunu belirterek, "Türk milleti savaşçı bir millet. Kanımızın, terimizin son damlasına kadar savaşırız. Yaralı olsak da savaşırız, bacağımız kırılsa da savaşırız." ifadelerini kullandı.

Son olarak 2018 yılında Dağıstan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya aldığını hatırlatan Soner, "Ondan sonra sakatlık geçirdim, ardından pandemi oldu. Daha sonra tekrar sakatlık yaşadım. Bu yılki Avrupa Güreş Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlandım. 5 yıl sonra tekrar zirve görmek istiyorum. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah orada bunun meyvesini alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz de kolay rakip değiliz"

Soner Demirtaş, güçlü sporcuların yer aldığı 74 kiloda mücadele ettiğine işaret ederek, "74 kilo zor bir sıklet. Çok fazla iyi sporcunun, güreşçi sayısının çok olduğu bir sıklet. Ancak biz de kolay rakip değiliz. Sıklet zor ama inşallah zoru başaracağız." diye konuştu.

Takım halinde de şampiyonluk hedeflediklerini kaydeden milli güreşçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takım halinde daha önce Avrupa üçüncüsü, ikincisi olduk. 2018'de 1-2 puanla Rusya gibi bir yerde takım şampiyonluğunu kaçırdık. Tabii ki hedefimiz takım şampiyonluğu. Bireysel olarak şampiyonluk yaşadık. İnşallah takım olarak da şampiyonluk yaşarız. Kadroda hem genç hem de tecrübeli kardeşlerimiz var. Takım şampiyonluğu neden olmasın. Biz mücadelemizi yaptıktan sonra her şey Allah'ın izniyle olur. İnşallah bu Avrupa Şampiyonası'nda da Türk güreşi üzerine düşeni en iyi şekilde yapacak."