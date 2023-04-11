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Milli judocular, Dünya Şampiyonası'na Japonya'da hazırlanacak

Olimpik Judo Milli Takımı, Katar'da 7-14 Mayıs'ta düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası öncesi kamp çalışmaları için Japonya'ya gitti.

11 Nisan 2023 Salı 14:36
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Milli judocular, Dünya Şampiyonası'na Japonya'da hazırlanacak
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Anahtar Kelimeler:
MilliJudocularOlimpikJudoMilliTakımıBüyüklerDünyaŞampiyonasıJaponyakampı
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