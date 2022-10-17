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Milli okÃ§u Mete Gazoz'dan DÃ¼nya KupasÄ±'nda bronz madalya

Olimpiyat ÅŸampiyonu milli okÃ§u Mete Gazoz, 2022 DÃ¼nya KupasÄ± Finali'nde bronz madalya kazandÄ±.

17 Ekim 2022 Pazartesi 10:08
Milli okÃ§u Mete Gazoz'dan DÃ¼nya KupasÄ±'nda bronz madalya

DÃ¼nya OkÃ§uluk Federasyonu 2022 yÄ±lÄ± aÃ§Ä±k hava okÃ§uluk faaliyetlerinin sonuncusu olan ve yÄ±l iÃ§erisinde doÄŸrudan katÄ±lÄ±m hakkÄ± ya da puan ile katÄ±lÄ±m hakkÄ± kazanan ilk 8 sporcunun yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± DÃ¼nya KupasÄ± Finalleri, Meksika'nÄ±n Tlaxcala kentinde yapÄ±ldÄ±.

Mete Gazoz, Ã§eyrek final turunda Ä°talyan Mauro Nespoli'yi 7-1 maÄŸlup ederek yarÄ± finalde Ä°spanyol Miguel Alvarino Garcia ile eÅŸleÅŸti. Ä°spanyol rakibine 4-6 maÄŸlup olan Mete Gazoz, bronz madalya mÃ¼cadelesine Ã§Ä±ktÄ±. Koreli Kim Je Deok ile eÅŸleÅŸmesini 6-4 galip tamamlayan Mete Gazoz, dÃ¼nya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mete GazozDÃ¼nya KupasÄ±Bronz MadalyaOkÃ§ulukOkÃ§u
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