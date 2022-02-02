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Milli sporcular Pekin'de antrenmanlarına başladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Şubat 2022 Çarşamba 14:43
Milli sporcular Pekin'de antrenmanlarına başladı

ANKARA - Çin'de yapılacak olan 24'üncü Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında Ülkemizi Temsil Edecek olan sporcular 4 Şubat'ta açılışı öncesinde antrenmanlarına başladılar.   

Kış olimpiyatları için Pekin'e giden sporcularımız yarışma takvimlerine göre antrenmanlarına başladı. Zhangjiakou Olympic Villace'de kalan Kayaklı Koşu milli takımında Sporcular Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Yusuf Emre Fırat Milli takım antrenörü Fikret Ören gözetiminde antrenmanlarını sürdürüyorlar.  

Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu Milli takım antrenörü Frank Nejc ile çalışmalarına başladı. Yine alp disiplini sporcuları Özlem Çarıkçıoğlu ve Berkin Usta ise Milli takım antrenörü Muhammet Ayaz ile çalışıyor.  

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, çok güzel bir olimpiyat oyunlarının kendilerini beklediğini belirterek, "Pekin oyunlara çok iyi hazırlanmış. Büyük bir titizlikle sorunsuz şekilde oyunları yapmaya çalışıyorlar. Sporcularımız çalışmalarına başladı. Artık müsabakaları bekliyoruz" dedi.  

Sporcuların yarış takvimi de şöyle: 

Kayakla Atlama 

5 Şubat Cumartesi  

TSİ 09.20-10.30 Fatih Arda İpcioğlu Bireysel Eleme Atlayışı 

Final 06 Şubat Pazar  

TSİ 14.00-15-45 11 Şubat Cuma Tsi 14.00  

Fatih Arda İpcioğlu Büyük Tepe Eleme Yarışı 

Final 12 Şubat Cumartesi Tsi 14.00 

Alp Disiplini 

7 Şubat Pazartesi  

TSİ-06.15 Özlem Çarıkçıoğlu Büyük Slalom 1. İniş  

TSİ 08.45 Büyük Slalom 2. İniş 

9 Şubat Çarşamba  

TSİ 05.15-08.45 Özlem Çarıkçıoğlu Slalom  

13 Şubat Pazar  

TSİ 05.15 Berkin Usta Büyük Slalom 1. İniş 13.45 İkinci İniş 

16 Şubat Çarşamba  

05.15 Slalom 1. İniş 13.45 İkinci İniş 

Kayaklı Koşu: 

08 Şubat Salı  

TSİ 11.00  Ayşenur Duman-Özlem Ceren Dursun-Yusuf Emre Fırat Bireysel Sprint Eleme Müsabakası. 

Finaller

10 Şubat Perşembe  

TSİ 10.00 Ayşenur Duman-Özlem Ceren Dursun 10 Km Klasik Elemeleri 

11 Şubat Cuma  

TSİ 10.00 Yusuf Emre Fırat 15 Km Klasik Eleme Yarışı 

16 Şubat Çarşamba  

TSİ 12.00 Bayanlar Takım Sprint Elemeleri 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli SporcularPekinAntrenman
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