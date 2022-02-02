Milli sporcular Pekin'de antrenmanlarına başladı

ANKARA - Çin'de yapılacak olan 24'üncü Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında Ülkemizi Temsil Edecek olan sporcular 4 Şubat'ta açılışı öncesinde antrenmanlarına başladılar.



Kış olimpiyatları için Pekin'e giden sporcularımız yarışma takvimlerine göre antrenmanlarına başladı. Zhangjiakou Olympic Villace'de kalan Kayaklı Koşu milli takımında Sporcular Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Yusuf Emre Fırat Milli takım antrenörü Fikret Ören gözetiminde antrenmanlarını sürdürüyorlar.



Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu Milli takım antrenörü Frank Nejc ile çalışmalarına başladı. Yine alp disiplini sporcuları Özlem Çarıkçıoğlu ve Berkin Usta ise Milli takım antrenörü Muhammet Ayaz ile çalışıyor.



Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, çok güzel bir olimpiyat oyunlarının kendilerini beklediğini belirterek, "Pekin oyunlara çok iyi hazırlanmış. Büyük bir titizlikle sorunsuz şekilde oyunları yapmaya çalışıyorlar. Sporcularımız çalışmalarına başladı. Artık müsabakaları bekliyoruz" dedi.



Sporcuların yarış takvimi de şöyle:



Kayakla Atlama



5 Şubat Cumartesi



TSİ 09.20-10.30 Fatih Arda İpcioğlu Bireysel Eleme Atlayışı



Final 06 Şubat Pazar



TSİ 14.00-15-45 11 Şubat Cuma Tsi 14.00



Fatih Arda İpcioğlu Büyük Tepe Eleme Yarışı



Final 12 Şubat Cumartesi Tsi 14.00



Alp Disiplini



7 Şubat Pazartesi



TSİ-06.15 Özlem Çarıkçıoğlu Büyük Slalom 1. İniş



TSİ 08.45 Büyük Slalom 2. İniş



9 Şubat Çarşamba



TSİ 05.15-08.45 Özlem Çarıkçıoğlu Slalom



13 Şubat Pazar



TSİ 05.15 Berkin Usta Büyük Slalom 1. İniş 13.45 İkinci İniş



16 Şubat Çarşamba



05.15 Slalom 1. İniş 13.45 İkinci İniş



Kayaklı Koşu:



08 Şubat Salı



TSİ 11.00 Ayşenur Duman-Özlem Ceren Dursun-Yusuf Emre Fırat Bireysel Sprint Eleme Müsabakası.



Finaller



10 Şubat Perşembe



TSİ 10.00 Ayşenur Duman-Özlem Ceren Dursun 10 Km Klasik Elemeleri



11 Şubat Cuma



TSİ 10.00 Yusuf Emre Fırat 15 Km Klasik Eleme Yarışı



16 Şubat Çarşamba



TSİ 12.00 Bayanlar Takım Sprint Elemeleri