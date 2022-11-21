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Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, dünya 2'ncisi oldu

21 Kasım 2022 Pazartesi 10:23
Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, dünya 2'ncisi oldu

İSTANBUL - Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Rukiye Yıldırım, gümüş madalya kazandı.

Meksika'nın Guadalajara şehrinde düzenlenen şampiyonanın son gününde kadınlar 46 ve erkekler 58 kiloda müsabakalar yapılırken, Türkiye'yi Rukiye Yıldırım ile Görkem Polat temsil etti.

Kadınlar 46 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım, ilk turda Avustralya'dan Juliet Lahood'u, ikinci turda ev sahibi Meksika'dan Amelia Isabel Espinosa'yı, son 16 turunda ise İngiltere'den Phoenix Goodman'ı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Azerbaycan'dan Minaya Akbarova'yı yenerek yarı finale yükselen ve madalyayı garantileyen Rukiye Yıldırım, bu turda Tayvan'dan Ying Hsuan Huang'ı yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Hırvatistan'dan Lena Stojkovic'e mağlup olan milli sporcu, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Rukiye Yıldırım, kariyerinin üçüncü dünya şampiyonası madalyasını elde etmiş oldu. Tecrübeli tekvandocu, 2011 ve 2019'da dünya 3'üncüsü olmuştu.

Erkekler 58 kiloda tatamiye çıkan Görkem Polat, ilk turda Dominik Cumhuriyeti'nden Geraldo Rodriguez'i yenerek ikinci tura yükseldi. Görkem Polat, ikinci turda Fas'tan Omar Lakehal'a mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Türkiye, bu sonuçla Dünya Tekvando Şampiyonası'nı 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 2 madalya ile tamamlamış oldu. Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazanmıştı.

DHA

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Milli Tekvandocu Rukiye YıldırımDünya 2ncisi Oldu
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