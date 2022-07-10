Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.434,02
ALTIN
967,98
DOLAR
17,28
STERLİN
20,82
EURO
17,61
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek üst üste ikinci kez Portekiz'de şampiyon

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz'de düzenlenen ATP Challenger turnuvası Porto Open'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

10 Temmuz 2022 Pazar 17:56
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek üst üste ikinci kez Portekiz'de şampiyon

Sert zeminde gerçekleşen organizasyonda şampiyonluk unvanını korumak için mücadele eden Altuğ Çelikbilek, turnuva boyunca set kaybetmeden şampiyonluğu elde etti. Sırasıyla Arjantinli, Fransız ve Belaruslu rakiplerini yenerek yarı finale ilerleyen Çelikbilek yarı finalde turnuvanın 1 numaralı seri başı, dünya 74 numarası James Duckworth ile karşılaştı. Avustralyalı Duckworth'ü 7-6, 6-4 ile geçen Çelikbilek adını finale yazdırdı. Finalde bir başka Avustralyalı tenisçi, turnuvanın 3 numaralı seri başı, dünya 108 numarası Christopher O'Connell ile karşılaşan Çelikbilek tie-break'e giden ilk seti 7-6'lık skorla aldıktan sonra ikinci sette 3-1 öndeyken rakibinin çekilmesiyle turnuvayı bu sene de şampiyon olarak tamamladı. Altuğ Çelikbilek bu galibiyetle profesyonel kariyerinin sekizinci, ATP Challenger düzeyinde ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TenisTenisçiAltuğ ÇelikbilekPortekizATP Challenger Turnuvası Porto Openşampiyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trezeguet: Şampiyonlar Ligi’nin hayalini kuruyordum
Trezeguet: Şampiyonlar Ligi’nin hayalini kuruyordum
Kazımcan Karataş: Bu şanlı formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum
Kazımcan Karataş: Bu şanlı formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum
Bodrum'da Dünya Optimist Şampiyonası sona erdi
Bodrum'da Dünya Optimist Şampiyonası sona erdi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans