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Milliler 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 17 madalya kazandı.

20 Mart 2023 Pazartesi 11:21
Milliler 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı
Ankara

Milliler, başkent Bükreş'te 13-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda 2 altın, 4 gümüş ve 11 bronz madalya elde etti.

Organizasyonda 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Grekoromen Milli Takımı, 127 puan toplayarak 23 yaş altında ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Grekoromen stilde Mustafa Safa Yıldırım gümüş, Muhammet Emin Çakır, Mert İlbars, Abdullah Toprak, Muhittin Sarıçiçek ve Hamza Bakır bronz madalya aldı.

Türkiye erkekler serbest stil ve kadınlarda ise takım halinde Avrupa ikinciliği elde etti.

Kadınlarda Nesrin Baş ve Zeynep Yetgil Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Zehra Demirhan, Ebru Dağbaşı ve Mehtap Gültekin üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Serbest stilde ise Tolga Özbek, Muhammed Gimri ve Oktay Çiftçi gümüş madalya kazanırken, Emre Kural, İsmail Küçüksolak ve Efe Anıl Al bronz madalya aldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçiler için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 2'si altın, 4'ü gümüş ve 11'i bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
23 Yaş Altı Avrupa Güreş ŞampiyonasıMillilerMadalya
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