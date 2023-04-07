MKE Ankaragücü'nde kupa galibiyeti, İstanbulspor maçı öncesi moralleri yükseltti

Ankara

Faruk Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde hak etmedikleri bir şekilde küme düşme riski yaşanan bölgede olduklarını belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-1 yenerek 23 yıl sonra yarı finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Koca, şunları kaydetti:

"Kupada turu geçmek moral açısından önemli oldu. Ligdeki durumumuz istediğimiz düzeyde değil. Bu yüzden İstanbulspor'la oynayacağımız maç çok önemli. Önümüzdeki dört haftada Fenerbahçe hariç puan sıralamasında birbirine yakın rakiplerimizle oynayacağız. Bu maçları da içeride yapacağız. İstanbulspor, Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarını mutlaka kazanmalıyız. Takımımıza güveniyoruz. Camiamız 90 dakika boyunca takımı desteklerse, sonuca gideriz. Nitelikli ve kabiliyetli oyuncularımız var. İnşallah Türkiye Kupası'nda kazandığımız moralle İstanbulspor'u yeneceğiz. Yönetim, teknik heyet, futbolcular, taraftarlar birleşecek ve bu hak etmediğimiz yerden çıkacağız. Düşündüğümüzün en az 15 puan gerisindeyiz. Kupada da hedefe ulaşıp, sezonu tamamlamak istiyoruz."

Taraftara destek çağrısı

Faruk Koca, MKE Ankaragücü taraftarlarından İstanbulspor maçında takıma büyük destek vermelerini istedi.

Sarı-lacivertli taraftarların statta çok güzel bir atmosfer oluşturduğunu vurgulayan Koca, "Trabzonspor maçındaki destekten dolayı taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 90 dakika içinde geriye düşsek de kötü oynasak da en önemli itici gücümüz taraftarımız. Teknik heyet ve oyuncuların motivasyonu maç içinde yüksek tutulmalı. Taraftarlık kötü günde de takımı desteklemektir. Taraftarlarımızın moral bozukluğuna girmemesi lazım. Onlardan ricam 90 dakika boyunca coşkulu bir şekilde oyuncularımızı desteklemeleridir." ifadelerini kullandı.