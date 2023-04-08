MKE Ankaragücü sahasında İstanbulspor'u yendi

Ankara
2. dakikada Ethemi'nin sağ çaprazdan kullandığında serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Mehmet Yeşil, meşin yuvarlağı altı pasa çevirdi. Uygun durumdaki Muammer Sarıkaya'nın kafa vuruşunda top, az farkla üstten auta gitti.
10. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Ev sahibi ekibin ön alanda yaptığı baskı sonucu defans oyuncuları topu kaleye gönderdi. Kaleci Alp Arda'nın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahasında baskı yapan Sowe'ye çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
18. dakikada Ethemi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Okan Erdoğan'ın sert şutunda topu, kaleci Gökhan Akkan son anda kornere çeldi.
24. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Orta sahanın biraz önünden kaptığı topla ceza sahasına giren Diack'ın sert şutunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-0.
Maçın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
47. dakikada İstanbulspor farkı bire indirdi. Ethemi'nin kaleyi cepheden gören yerden kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında topla bulaşan Eze, korner çizgisinden meşin yuvarlağı altı pasa çevirdi. Sırtı kaleye dönük olan Kerem Şen, topuk vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.
Ev sahibi ekip farkı tekrar 2'ye çıkardı. 53. dakikada Taylan Antalya'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sowe'nin sert şutunda top ağlarla buluştu: 3-1.
55. dakikada İstanbulspor golü buldu. Defanstan seken topla buluşan Lokilo'nun yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 3-2.
87. dakikada Sowe'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Milson'un vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Alp Arda son anda kornere çeldi.
90. dakikada Deli'nin ceza yayından gönderdiği pasla ceza sahasında buluşan Duhaney'in sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan son anda kurtardı.
Mücadele MKE Ankaragücü'nün 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
AA