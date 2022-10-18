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MKS KaÄŸÄ±tÃ§Ä±lÄ±k, Zeytinburnu Sporâ€™un 2022-2023 sezonunda forma sponsoru oldu.

SÃ¼per AmatÃ¶r Lig takÄ±mlarÄ±ndan Zeytinburnu Sporâ€™un 2022-2023 sezonu forma sponsoru MKS KaÄŸÄ±tÃ§Ä±lÄ±k oldu. Merkezefendi stadyumunda dÃ¼zenlenen imza tÃ¶renine MKS KaÄŸÄ±tÃ§Ä±lÄ±k YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Maks GerÅŸon, Zeytinburnu Spor Kulubu BaÅŸkanÄ± Cemil GÃ¼lgÃ¶nÃ¼l ve Sportif DirektÃ¶r SelÃ§uk YÄ±ldÄ±z katÄ±ldÄ±.Â 

18 Ekim 2022 SalÄ± 14:40
MKS KaÄŸÄ±tÃ§Ä±lÄ±k, Zeytinburnu Sporâ€™un 2022-2023 sezonunda forma sponsoru oldu.

HABER MERKEZÄ°/Ä°STANBUL

Zeytinburnu Spor KulÃ¼bÃ¼ Teknik DirektÃ¶r Hakki Akman ve futbolcularÄ±n yanÄ± sÄ±ra teknik heyette katÄ±ldÄ±.Â 
SÃ¼per AmatÃ¶r ligin ilk haftasÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Zeytinburnu Spor, GÃ¼ltepe maÃ§Ä± Ã¶ncesi soyunma odasÄ±nÄ± ziyaret eden MKS KaÄŸÄ±tÃ§Ä±lÄ±k YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Maks GerÅŸon, oyunculara ve teknik heyete yeni sezonda baÅŸarÄ±lar dileyerek, forma sponsorluÄŸunun kupa getirmesini temenni etti. Zeytinburnu Spor Kulubu BaÅŸkanÄ± Cemil GÃ¼lgÃ¶nÃ¼l, MKS KaÄŸÄ±tÃ§Ä±lÄ±k YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Maks GerÅŸonâ€™a yeni formalardan hediye etti.

ZEYTÄ°NBURNUâ€™NDA GERÅžON RÃœZGARI
GerÅŸon maÃ§Ä±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada da her zaman Zeytinburnusporâ€™un yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸini sÃ¶yledi.
GerÅŸonâ€™un maÃ§tan Ã¶nce aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± galibiyet primini de maÃ§Ä±n bitiÅŸi ile birlikte futbolculara daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

YENÄ° Ã‡AÄžRI GAZETESÄ°

Son GÃ¼ncelleme: 18.10.2022 14:44
Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu SporMks KaÄŸÄ±tÃ§Ä±lÄ±k
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