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MotoGP'de heyecan ABD'de sürecek

Motosiklet yarışlarının en önemali organizasyonu MotoGP, ABD'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 3. yarışıyla devam edecek.

14 Nisan 2023 Cuma 13:37
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MotoGP'de heyecan ABD'de sürecek
İstanbul

Teksas eyaletinin Austin şehrinde düzenlenecek 5,51 kilometrelik Amerika pistindeki mücadelenin sıralama turları yarın TSİ 18.50'de ve sprint yarışı TSİ 23.00'de başlayacak. 20 turluk yarış ise 16 Nisan Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.

MotoGP'de Portekiz'de düzenlenen sezonun ilk ayağını, Ducati Lenovo takımından son şampiyon Francesco Bagnaia kazanmış, 2. ayağı Arjantin Grand Prix'sinde, Mooney VR46 takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi birinci olmuştu.

ABD'deki Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 50 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 41

3. Johann Zarco (Fransa): 35

4. Alex Marquez (İspanya): 33

5. Maverick Vinales (İspanya): 32

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Anahtar Kelimeler:
MotosikletyarışlarıMotoGP
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