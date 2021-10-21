Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
533.48
DOLAR
9.2940
STERLİN
12.8461
EURO
10.8360
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı...

Mustafa Özpoyraz, Dağcılık Federasyonu başkanlığına aday

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Ekim 2021 Perşembe 14:16
0 Okunma
Mustafa Özpoyraz, Dağcılık Federasyonu başkanlığına aday

ANKARA - Mustafa Özpoyraz, Türkiye Dağcılık Federasyonu başkan adaylığını açıkladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Mustafa Özpoyraz, "İnanıyoruz, biz kazanırsak dağcılık camiası kazanacak. Birlikte kazanacağız, birlikte yöneteceğiz" dedi. 

Başkan adayı Mustafa Özpoyraz, 7 Kasım'da yapılacak Olağan Genel Kurulda mevcut yönetimin 5 yıllık görev süresinin dolduğunu belirterek, "Bu genel kurul gerçek anlamda bir değişim ve yenilenmenin dönüm noktası olacaktır. Bunun değişimin ilk adımlarını, geçmiş dönemlerde bir sır gibi saklanan başkan adaylığı ve yönetim kurulunda yer alacak kişilerin isimlerini çok önceden camia ile açıklayarak siz saygıdeğer dağcılık camiasının takdirlerine sunduk. Bu tür değişik uygulamalar daha sık görülecek camiada. Seçildiğimiz takdirde yönetim anlayışı tamamen değişecek. Federasyonu sadece bir başkan değil, yönetim kurulu ve diğer kurullar hep beraber yönetecektir" diye konuştu.

İnsan ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurgulayan Özpoyraz, "Yönetimimizde, insan odaklı ve sporcunun / kulüplerin fayda göreceği her uygulama birincil öncelik olacak, ayrıca yönetimi hizmet alma anlayışından kurtararak, camiaya hizmet veren bir yapıya dönüştüreceğiz. Tüm uygulamalar yasal mevzuatlar çerçevesinde yürütülecek ve seçimi kazanmanın, bizlere mevzuatı yok sayma yetkisi vermediği unutulmayacak. Birlikte kazanıp birlikte yönetme düşüncesini temel kabul eden bir anlayışla, dağcılık sporunun tüm bileşenleri ile birlikte ortak bir takım ruhu oluşturmak hedefi için, dağcılık sporunu tüm branşları ile birlikte kamuoyunda etkili, verimli ve aktif şekilde temsil ederek saygı duyulan ve rağbet edilen bir spor dalı haline getirebilmek için, dağcılık sporunda bir kısır döngü halinde tekrarlanıp duran yönetim şekli; eğitim ve faaliyet anlayışı tamamen değiştirip; dağcılık felsefesi ve anlayışına uygun bir yapı oluşturmak için, ülkemiz coğrafyasında bulunan eşsiz güzelliklere sahip dağlarımızın dağcılık faaliyetlerine açılması ve bu dağlarda bütün bir yıl boyu faaliyetler yapılmasının alt yapısının oluşturulabilmesi için, dağcılık sporunda dünyadaki gelişmeleri takip ederek, uluslararası alanda aktif bir rol üstlenmek için, üniversite gençliğini dağcılık sporuna çok daha fazla entegre etmek, yeni politikalar üretebilmek ve işbirlikleri oluşturmak için federasyon yönetimine adayız" ifadelerini kullandı. 

Özpoyraz, "Tüm bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için oluşturduğumuz stratejik çalışma planı ve hedef ifadelerimizi, seçildiğimiz takdirde ilk altı ay içinde gerçekleştireceğimiz etkin ve işlevsel çalıştaylar ile revize edip, detaylandırmayı planladık. Çalışma planlarımızın ana hedefi insanı odak noktası kabul eden bir bakış açısı olacaktır. İnanıyoruz, biz kazanırsak dağcılık camiası kazanacak. Birlikte kazanacağız, birlikte yöneteceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa ÖzpoyrazDağcılık FederasyonuBaşkanlık Adayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek
'Demir yumruk'lu kadınlar Erzurum'da
'Demir yumruk'lu kadınlar Erzurum'da
Abdülkadir Ömür: Şehrin özlediği şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz
Abdülkadir Ömür: Şehrin özlediği şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans