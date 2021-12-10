Namağlup Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu'na yükseldi

42'nci dakikada Galatasaray'ın topu direkten döndü. Sağ kanattan kazanılan kornerde Van Aanholt ortasını yaptı. Kaleye yönelen top yakın direkten oyun alanına geri döndü.

44'üncü dakikada Lazio tehlikeli geldi. Zaccagni, sol kanattan çizgiye kadar inip ortasını yaptı. Ceza sahasında oluşan karambol sonrasından top penaltı noktasının üstünde Immobile'nin önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

61'inci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem, çizgiye kadar inip ortasını yaptı. Arka direkte Diagne'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

86'ncı dakikada Anderson'un pasıyla ceza yayının hemen üstünde topla buluşan Luis Alberto'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

89'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Lazio atağında Felipe Anderson'un ortasını yaptı. Zaccagni kafa vuruşunda Muslera, meşin yuvarlağın sahibi oldu.