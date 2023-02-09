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NBA'de 3 takımlı takasta Lakers, Russell Westbrook'u Jazz'a gönderdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, all-star oyuncusu Russell Westbrook'u takasla Utah Jazz'a gönderdi.

09 Şubat 2023 Perşembe 14:06
NBA'de 3 takımlı takasta Lakers, Russell Westbrook'u Jazz'a gönderdi

İSTANBUL - NBA'den yapılan açıklamada, Los Angeles Lakers, Utah Jazz ve Minnesota Timberwolves'un dahil olduğu 3 takım ve 8 oyunculu takas gerçekleştiği belirtildi.

Takas sonucunda Jazz'ın Lakers'tan Russell Westbrook, Juan Toscano-Anderson, Damian Jones ve 2027 birinci tur draft hakkını aldığı ifade edildi.

Lakers'ın Timberwolves'tan D'Angelo Russell, Jazz'dan Malik Beasley ve Jarred Vanderbilt'i kadrosuna kattığı aktarıldı.

Timberwolves'un ise Jazz'dan Mike Conley ve Nickeil Alexander-Walker ile üç adet ikinci tur draft hakkı aldığı kaydedildi.

NBA'de 2017 sezonunun en değerli oyuncusu Westbrook, Lakers'ta yıldız oyuncular LeBron James ve Anthony Davis'in yanında ilk 5'in parçası olmakta zorlandı. Kötü şut performansı ve top kayıplarıyla çoğu zaman taraftarların tepkisini çeken Westbrook, 2021'den beri 130 maça çıktığı Lakers'ta 17,4 sayı, 6,9 ribaunt, 7,2 asist ortalamaları yakaladı.

D'Angelo Russell ise 2015 draftında 1. tur 2. sıradan seçildiği ve 2017'ye kadar forma giydiği Los Angeles Lakers'a dönmüş oldu. Russell, bu sezon Timberwolves'ta maç başına 17,9 sayı, 3,1 ribaunt ve 6,2 asistle oynadı.

Takasın önemli parçalarından tecrübeli oyun kurucu Mike Conley de bu sezon Jazz formasıyla 10,7 sayı, 2,5 ribaunt ve 7,7 asist ortalamaları tutturdu.

Phoenix Suns, Brooklyn Nets'ten Kevin Durant'i takasla kadrosuna kattı

Bu arada Phoenix Suns, Brooklyn Nets'ten yıldız oyuncu Kevin Durant'i takasla renklerine bağladı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre Suns, 13 kez all-star seçilen, ikişer şampiyonluk ve finallerin en değerli oyuncusu ödülüne sahip Durant'i kadrosuna kattı.

Takasta Kevin Durant ve TJ Warren'ı alan Suns, karşılığında Nets'e Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, 4 adet birinci tur draft ve 2028 yılı draft değişim hakkını verdi.

Suns, ABD'li iş insanı Mat Ishbia'nın takımın çoğunluk hisselerini satın almasından kısa süre sonra önemli bir takas gerçekleştirmiş oldu. Chris Paul, Devin Booker ve Deandre Ayton gibi yıldızların olduğu takıma Durant'i de ekleyen Suns, tarihinin ilk NBA şampiyonluğunu elde edebilmek için önemli bir adım attı.

Sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir aydır forma giyemeyen 34 yaşındaki Durant, bu sezon Nets ile maç başına 29,7 sayı, 6,7 ribaunt ve 5,3 asist üretti.

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Anahtar Kelimeler:
NBALakersRussell WestbrookJazz
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