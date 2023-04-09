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NBA'de Clippers, Blazers'ı 136-125 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 136-125 mağlup etti.

09 Nisan 2023 Pazar 12:16
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NBA'de Clippers, Blazers'ı 136-125 yendi
İstanbul

NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Clippers, Blazers'ı yenerek 7 ile 10. sıra arasındaki takımların mücadele edeceği play-in maçlarından kaçınma umutlarını pekiştirdi.

Son altı maçın dördünü kazanan Los Angeles Clippers'ta Kawhi Leonard 27 sayı, Norman Powell 23 sayı, Russell Westbrook ise 20 sayı kaydetti.

Maçtan mağlubiyetle ayrılan Blazers'da Kevin Knox 30 sayı, Shaedon Sharpe 26 sayı, Trendon Watford ise 24 sayı attı.

Batı ve Doğu Konferansı'nda normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan play-off turnuvasına yükselirken, play-off turnuvasında mücadele edecek 7. ve 8. takımlar ise normal sezonu 7 ile 10. sıra arasında tamamlayan takımlar arasında düzenlenecek play-in etabı sonrası belirlenecek.

Anthony Edwards'tan 33 sayı

Minnesota Timberwolves, deplasmanda San Antonio Spurs'u 151-131 yendi.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 33 sayı, Karl-Anthony Towns 22 sayı, Mike Conley ise 20 sayı kaydetti.

Bu galibiyetle Minnesota Timberwolves, son dokuz maçta altıncı kez kazandı.

Spurs'ta Julian Champagnie 24 sayı, Keita Bates-Diop ise 22 sayı ile oynarken performansları mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

Utah Jazz, dört maçlık mağlubiyet serisine son verdi

Utah Jazz, Batı Konferansı'nda lider Denver Nuggets'a karşı 118-114 kazandı.

Jazz'da Ochai Agbaji 28 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Utah'ta Luka Samanic 23 sayı, Kris Dunn ise 19 sayı, 14 asist ile oynadı.

Bu galibiyetle Jazz, dört maçlık mağlubiyet serisine son verirken, son 10 maçta ikinci kez kazanabildi.

Nuggets'ta Kentavious Caldwell-Pope 21 sayıyla sezon rekorunu kırarken, Jamal Murray ise 20 sayıyla oynadı.

Batı Konferansı'nda zirvede yer alan Denver Nuggets, son altı maçta beşinci kez kaybetti.

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AmerikanBasketbolLigiNBALonAngelesClippersPortlandTrailBlazers
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