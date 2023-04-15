NBA'de Miami Heat ve Minnesota Timberwolves play-off'lara kaldı

İstanbul
NBA'e 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Miami Heat, Chicago Bulls'u 102-91 yendi.
Heat'te Jimmy Butler ve Max Strus, 31'er sayı kaydederek galibiyete önemli katkı verdi. Bulls'ta DeMar DeRozan'ın 26 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Heat forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, maçta süre almadı.
Miami Heat, play-off ilk turunda normal sezonu lider tamamlayan Milwaukee Bucks'ın rakibi oldu.
Batı Konferansı'nda, Minnesota Timberwolves ise Oklahoma City Thunder'ı 120-95 mağlup etti.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 22 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi. Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, 28 sayı kaydetti ve takımını galibiyete taşıdı.
Minnesota Timberwolves, play-off ilk turunda normal sezonu lider tamamlayan Denver Nuggets ile karşılaşacak.
AA