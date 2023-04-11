Ogün Demirci: Desteklerimiz devam edecektir

Ankara

Yapılan yardım kampanyasında okula voleybol, basketbol, hentbol, futbol topları ve antreman malzemeleri verildi. Okul Öğretmenleri ise; spora ve spora gönül veren öğrencilere desteğinden dolayı Futbol Taraftarları Derneği'ne ve Ogün Demirci’ye çok teşekkür ettiklerini belirtti.



Malzeme dağıtımı sonrası Futbol Taraftarları Derneği Başkanı Ogün Demirci'ye plaket takdim edildi.



Ogün Demirci Kimdir ?



Ogün Demirci aslen Adanalıdır. Adana’da dünyaya gelmiştir, babası Adanalı, anne tarafı ise Karadenizlidir. İş insanı, spor yöneticisi ve dernek başkanı olan Ogün Demirci, birçok sosyal projelerde yer alan ve projeler üreten özellikle uyuşturucu ve teröre karşı projelerde göz önüne çıkmıştır. Taraftarlar Dernek Başkanı Ogün Demirci, Futbol Taraftarları Derneği Başkanlığı görevini de başarı ile sürdürmektedir.