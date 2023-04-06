Okan Buruk: Pozisyona girdik ama atamadık

Istanbul

Buruk, Nef Stadı'nda yapılan müsabakadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın genelinde istekli taraf olduklarını aktaran Buruk, "Pozisyona girdik ama atamadık. Rakibimiz de oyunu doğru oynadı. Turu geçen Başakşehir'i tebrik ediyorum. Bugün kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.

Maçın hakemi Kadir Sağlam'ın lehlerine olan pozisyonda penaltı vermediğini ileri süren Okan Buruk, "Rakibimiz uzun paslar ve ikinci toplarla kalemize gelmeye çalıştı. Kaptırdığımız toplarla geçişi denediler. Normal Başakşehir dışında bir oyun ortaya koydular. Biz de savunma anlamında hatalar yaptık. Rakip kalede pozisyona girmemize rağmen kalemizde pozisyonlar verdik. Pozisyon zenginliği, sayılmayan goller, penaltı pozisyonları vardı. Benim görüşüme göre ikinci yarıdaki pozisyon net penaltıydı." diye konuştu.

"Çok demokratik bir ortamda çalışmıyoruz"

Okan Buruk, maçlardan sonra hakem kararlarını konuşmalarından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiklerini belirtti.

Maç içindeki hakem kararlarıyla ilgili konuşmamaları gerektiğini aktaran Buruk, "Konuştuğumuz, 'Hakem penaltı vermedi.' dediğimiz zaman PFDK'ye sevk ediyorlar. Geçen hafta beni öyle yaptılar. Bu açıklamalardan da korkuyoruz artık. Çok demokratik bir ortamda çalışmıyoruz. O yüzden hakemi ve pozisyonları burada değerlendiremiyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın Galatasaray'ın aleyhine hatalı kararlar verildiğini açıklamasıyla ilgili konuşan Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Bu açıklamalara sevindik. Merak ediyorduk. Gözümüzde yüzde 100 kırmızı kartlar vardı. Net bir şekilde herkesin gördüğü şeyin neden verilmediğini merak ediyorduk. Merakımız giderildi. Verilen kararların yanlış olduğunu, doğrusunun iki haftada rakibimizin 10 kişi kalması gerektiğini açıkladılar. Buna da sevindim. Geçen maçtan önce çağrı yapmış, merak ettiğimizi söylemiştim. Bu yüzden PFDK'ye sevk edilmiştim. Ne hakaret ne de başka bir şey vardı, sadece merakımı bildirdim. Sayın Lale Orta da bu merakımla ilgili açıklama yaptı. Aydınlandık ama şu anda PFDK'de yargılanacağım. İnşallah bundan sonraki haftalarda bu hatalar yapılmaz. Aslında çok basit şeyler. Bu kadar basit şeyleri çözemememiz hepimizin aklına takılıyor, üzülüyoruz. İki kişi telefondan izlesek pozisyonu görürüz. Bu kadar görüntü varken hata yapılması herkesi üzüyor ama kötü niyet aramıyoruz. Açıklamalar da yapıldı. Bundan sonra hiç kimse için hataların yapılmadığı bir sezon olur. Artık çok kolay. Önümüzde 8-10 kameranın görüntüsü var. Basit kararlar alma şansımız var."

"Hedefimiz şampiyonluk"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, hedeflerinin Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Şampiyonluk yarışında önde olduklarını hatırlatan Buruk, "Genel olarak çizgimiz ve oyunumuz iyi. Belli bir süreçten geçtik. Sakatlıklar ve aralar oldu. Bundan sonra daha iyi oyunlar ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Maç eksiklikleri var. Zaniolo, Mertens ve Midtsjö'de maç eksikliği vardı. Genel olarak iyi yoldayız. Ligde önde gidiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda bundan daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Şampiyonluk yolunda önemli haftalara girdiklerini anlatan Okan Buruk, "Önümüzdeki haftadan sonra çok yoğun bir maç trafiği bizi bekliyor. Orası için oyuncularımızı hazır halde tutmak istiyorum." dedi.

Türkiye Kupası'nda elenmenin ligdeki motivasyonu nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Buruk, "Ligde öndeyiz. Türkiye Kupası'nda ilerlesek 3 ekstra maç olacaktı. Bardağın boş tarafına bakarsak bu tur bizim için önemliydi ve kupayı kazanmak istiyorduk. Ancak bundan sonraki fikstür bizim için daha iyi olacak. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz. Oyuncularımda da bir motivasyon oluyor. Bugün verilen kararlara oyuncularımın büyük tepkisi var. Bu reaksiyonu ligde daha güçlü bir takım olarak göstereceğiz. Herkesi yenmek gerekiyor. Oyuncularımda bu motivasyonu soyunma odasında gördüm. Onlar da haftalardır yaşadıklarımız karşısında sinirliler. Bunu da futbol olarak olumlu bir şekilde sahaya koyacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.