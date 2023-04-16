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Okçuluk Dünya Kupası'nda hedef şampiyonluk

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, bu yıl ilki Antalya'da düzenlenecek Okçuluk Dünya Kupası'nda şampiyon olmak için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.

16 Nisan 2023 Pazar 16:46
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Okçuluk Dünya Kupası'nda hedef şampiyonluk
Antalya

Topaloğlu, 18-23 Nisan'da Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 1. ayak yarışmasının hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Turnuvada 54 ülkeden 400 sporcunun madalya için mücadele edeceğini söyleyen federasyon başkanı Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Türk okçuluğu adına önemli bir yarışma. Sezonun ilk açık hava yarışması. Paris Olimpiyat Oyunları'nın kota yarışmalarına hazırlık yarışması olması bakımından çok büyük önem taşıyor. Burada sporcularımızın, milli takımlarımızın son durumunu göreceğiz, gözden geçireceğiz. Hem Antalya'yı hem Türkiye'yi gerekli olduğu şekilde tanıtmaya çalışacağız. Her yıl olduğu gibi çok büyük bir ilgi var. Bu ilgiyi de en iyi şekilde ülkemiz lehine kullanmak istiyoruz. Sporcularımız hazır, halen kamptalar. Salı günü itibariyle de yarışmaya başlayacaklar. Bu yıl Dünya Kupası şampiyonu olmak için her türlü gayreti göstereceğiz. Ve mutlaka madalyamız olacak"

"Paris'te ülkemizi daha başka madalyalarla da tanıştıracağız"

Topaloğlu, 2024 Paris'te, Tokyo Olimpiyatları'nda elde ettikleri başarının üzerine çıkmak istediklerini söyledi.

Milli sporcu Mete Gazoz'un Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazandığını hatırlatan Topaloğlu, "Mutlaka Paris'te bu sayıyı geçmek istiyoruz. Ama bunun rengi altın mı olur gümüş mü olur şimdiden söylemek güç. Ancak birden fazla madalya hedefliyoruz. Sporcularımız da buna uygun olarak çalışıyor. Sporcularımızın hepsi olimpiyatta yarışabilecek, madalya kazanabilecek güçte. Tabii ki olimpiyat açısından önümüzdeki bir yıl çok önemli. Hazırlıklarımızı doğru şekilde planlamaya çalışıyoruz. Doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Milli takımlarımızı seçtik. Ve onlar da kamplarımız devam ediyor. Umuyorum ki Paris'te ülkemizi daha başka madalyalarla da tanıştıracağız." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
OkçulukDünyaKupasıOkçulukFederasyonuBaşkanıAbdullahTopaloğluMeteGazoz
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