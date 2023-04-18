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Okçuluk Milli Takımı, Dünya Kupası'nda iddialı

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Antalya'da bugün başlayacak 2023 Hyundai Dünya Kupası'nın 1. ayağında iddialı olduklarını söyledi.

18 Nisan 2023 Salı 01:30
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Okçuluk Milli Takımı, Dünya Kupası'nda iddialı
Antalya

Ergin, 18-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona 54 ülkeden sporcuların katılacağını belirtti.

Güçlü bir milli takımla kupada yer alacaklarını vurgulayan Ergin, klasikte 8, makaralı yayda ise 6 olmak üzere 14 sporcuyla milli takımın son hazırlıklarını yaptığını kaydetti.

Sporcuların performanslarını daha da yukarıya çekmek için mental hazırlıklarını gerçekleştireceğini aktaran Ergin, "Sporcularımızın durumu gayet iyi. Antrenmanlardaki göstergeler, yine kış döneminde yaptığımız hazırlığın meyvesini alabileceğimizi gösteriyor. Kendi ülkemizde güzel bir sonuçla sezona başlamayı umut ediyoruz." diye konuştu.

Dünya Kupası'nın önemi arttı

Göktuğ Ergin, yeni olimpiyat kota sisteminde, dünya sıralamasındaki takımların kota kazanabilir hale geldiğine dikkati çekti.

Dünya kupalarının, bu sıralamaya en fazla puan veren yarışma olmasından dolayı öneminin arttığını dile getiren Ergin, "Hem kadınlarda hem de erkeklerde takım halinde Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hedefi olan milli takım olarak, Dünya Kupası'nda yapacağımız takım yarışmalarını daha önceki yıllara göre çok daha fazla önemsiyoruz. Bireyselde de sporcularımızın eylülde Meksika'da yapılacak Dünya Kupası finallerinde yer alabilmelerini sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergin, hem makaralı hem de klasik yayda iddialı sporculara sahip olduklarının altını çizerek, "Bütün konsantrasyonumuz, takım yarışmalarında olabilecek en iyi dereceleri elde etmek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mete Gazoz'un form durumu

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altın madalyalı milli okçusu Mete Gazoz'un sezona çok iyi bir başlangıç yaptığını anlatan Ergin, ay-yıldızlı sporcunun Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması'nda şu anda dünya sıralamasının 1 numarası olan Marcus D'Almeida'yı geçerek şampiyonluğa ulaştığını hatırlattı.

Ergin, Mete Gazoz'un form durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Olimpiyat şampiyonluğundan beri tecrübe kazanarak, kariyerini sürekli ilerleterek bugünlere geldi. Çok da iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Bu hazırlık döneminin sezonun ilerleyen döneminde güzel başarılar getireceğini, iyi madalyalar kazandıracağını düşünüyoruz. Bu yıl özellikle temmuz ayında yapılacak Dünya Şampiyonası, yine haziranın son haftasında yapılacak Avrupa Oyunları bizim için hedef yarışmaları olacak. Mete için de kazanma hedefimizin, madalya hedefimizin olduğu yarışmalar olacak. Şu anki performansı, Mete'nin elde edeceği sonuçlarla Dünya Kupası finaline katılabileceğini gösteriyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
OkçulukMilliTakımıMeteGazozDünyaKupası
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