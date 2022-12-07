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Olaylı derbi için karar günü

07 Aralık 2022 Çarşamba 15:27
Olaylı derbi için karar günü

İZMİR - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1'inci Lig'de 27 Kasım Pazar akşamı oynanıp eşi görülmemiş taraftar terörü yüzünden 22'nci dakikada tatil edilen Göztepe-Altay derbisiyle ilgili kararını yarın açıklayacak. Federasyon yönetimi, yarın TFF'nin İstanbul Riva'daki merkezinde toplanarak yarıda kalan maçla ilgili görüşecek. Toplantıda karşılıklı şiddet olaylarının yaşandığı maçla ilgili hükmen mağlubiyet veya oyunun kaldığı yerden seyircisiz devam etmesi gibi alternatifler görüşülecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın Altay taraftarlarının yer aldığı tribünden ateşlenen işaret fişeğiyle yüzünden ağır yaralanıp 5 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü, iki takım taraftarı arasında Çakır ambulansa taşınırken, yaşanan gerginlik esnasında Göztepeli bir taraftarın sahaya girip söktüğü korner direği bayrağını Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına defalarca vurarak kırıp hastanelik ettiği maç, bunun üzerine futbolcularla birlikte soyunma odasına giden Hakem Emre Kargın tarafından tatil edilmişti.

20 TARAFTAR CİNAYETE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLU

Dehşet görüntüleri tüm Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında gündem olan maçın ardından Altaylı 19 taraftar, Göztepe'den de sahaya atlayıp kaleci Ozan'ı yaralayan taraftar olmak üzere 20 kişi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı. Holiganlar hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında da işlem yapılırken, İzmir derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Altay'a 6 maç, Göztepe'ye de 4 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Olaylı DerbiKarar Günü
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