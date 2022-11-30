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Olaylı derbide gözler PFDK'da

30 Kasım 2022 Çarşamba 12:38
Olaylı derbide gözler PFDK'da

İZMİR -  Tribün terörü yüzünden henüz ilk yarıda tatil edilerek Türkiye'nin gündeminden günlerdir düşmeyen Spor Toto 1'inci Lig'deki Göztepe-Altay derbisinde gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin vereceği cezalara çevrildi. İki kulüp de taraftarın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53'üncü maddesi uyarınca ve yine taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle de talimatın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkedildi. PFDK tarafından kulüplere verilecek cezaların yarın açıklanması bekleniyor. TFF yönetimi de kurul kararının ardından toplanıp 22'nci dakikada hakem tarafından tatil edilen maçla ilgili kararını açıklayacak. 

İnanılmaz şiddet görüntülerinin damga vurduğu maçın ardından dün İzmir'e çıkarma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, disiplin yargılamasını PFDK'nın yapacağını, TFF yönetiminin yarıda kalan maçla ilgili karar vereceğini hatırlatmıştı. Altay taraftarlarının tribünden işaret fişeği ateşleyip maraton tribündeki Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yüzünden ağır yaraladığı kanlı maçta olaylar esnasında sahaya atlayan Göztepe taraftarı Nihat Aydın, korner direği bayrağını sökerek taraftarları sakinleştirmeye çalışan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında kırmıştı. Nihat Aydın, cinayete teşebbüsten tutuklanırken, gözaltına alınan 28 Altaylı ifadelerinin ardından adliyeye sevkedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Olaylı DerbiPFDKGöztepeAltay
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