Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1150
ALTIN
478.635
DOLAR
7.8401
STERLİN
10.1461
EURO
9.2200
Bursa'da kaçak tütün operasyonu
Son Dakika
Bursa'da kaçak tütün operasyonu
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son Dakika
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan...
Karşıyaka E-spor branşı açıyor
Son Dakika
Karşıyaka E-spor branşı açıyor
MSB: PKK mağarası etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: PKK mağarası etkisiz hale...

'Öncelikli hedefimiz toparlanmak ve galibiyetler almak'

Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın, Türkiye Ümit Milli Takım kampında Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Ekim 2020 Çarşamba 11:04
0 Okunma
'Öncelikli hedefimiz toparlanmak ve galibiyetler almak'

Yalçın, "Hedefim her maç oynamak. Hem Beşiktaş'ta, hem de milli takıma katkıda bulunmak istiyorum" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN SAHAYA HER ŞEYİMİ KOYMAK İSTİYORUM"

Milli takıma çağrılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Yalçın, "A Milli Takım olsun, Ümit Milli Takım olsun fark etmez milli takımla olmak çok güzel bir duygu. A Milli Takım daha güzel ancak sonuçta Türkiye için oynuyoruz.  Benim için önvcelik o. Türkiye için sahaya her şeyimi koymak istiyorum" diye konuştu.  

"AVRUPA'YA GİTME HEDEFİM VAR"

Ümit Milli Takımı maçlarının Avrupa'da takip edilmesini değerlendiren Yalçın, "Genç oyuncular milli takımda daha fazla izleniyor. Bizim için de bu maçlar bir sahne. Avrupa'ya gitmek ve orada oynamak hedeflerimizden birisi. Orada kendimizi göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"A MİLLİ TAKIM'DA KİM İYİYSE O OYNASIN"

A Milli Takım'da çok önemli oyuncuların olduğuna değinen Yalçın, "Hepsi çok iyi oyuncular bende onların arasına girebilmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Türkiye A Milli Takımı'nda en iyi kimse o oynasın" açıklamasında bulundu.  

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ TOPARLANMAK VE GALİBİYETLER ALMAK

Düzenli, olarak forma giyerek hem Beşiktaş, hem de milli takıma katkı sağlamak istediğini söyleyen Yalçın, "Hedefim her maç oynamak. Hem Beşiktaş'ta hem de milli takıma katkıda bulunmak istiyorum. Durumumuz belli, öncelikli olarak toparlanmak ve önümüzdeki maçlara yüzde yüz hazırlanarak kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGüven YalçınFutbolFutbolcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'da büyük başarılar yaşamak istiyorum
Trabzonspor'da büyük başarılar yaşamak istiyorum
Karşıyaka E-spor branşı açıyor
Karşıyaka E-spor branşı açıyor
Başakşehir'e 9 yeni isim
Başakşehir'e 9 yeni isim
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans