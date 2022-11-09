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Onuralp Bitim: İşimiz zor gözüküyor ama biz zorları seviyoruz

09 Kasım 2022 Çarşamba 10:42
Onuralp Bitim: İşimiz zor gözüküyor ama biz zorları seviyoruz

İSTANBUL -  A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Frutti Extra Bursaspor'un önemli oyuncularından Onuralp Bitim, Dünya Kupası Elemeleri'yle ilgili olarak, "İşimiz zor gözüküyor ama özellikle Türk Milli Takımı olarak, millet olarak zorları da seviyoruz. Kesinlikle imkansız değil hiçbir şey" dedi.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur I Grubu'nda Belçika ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İşlerinin zor gözüktüğünü kaydederek sözlerine başlayan Bitim, "Ama özellikle Türk Milli Takımı olarak, millet olarak zorları da seviyoruz. Kesinlikle imkansız değil hiçbir şey. Yine her maça çıktığımız gibi kazanmak için çıkacağımız bir durumdayız. Gün gün düşünmemiz gerekiyor. Belki önümüzde bu pencere ve diğer pencerede oynayacağımız maçlar olabilir ama şu andaki tüm konsantrasyonumuz, evimizde oynayacağımız Belçika maçında. Umarım beklediğimiz sonucu alırsak, ondan sonrasını düşüneceğiz. Zor olduğunu biliyoruz ama inancımız tam" ifadelerini kullandı.

"BURSASPOR VE ALIMPIJEVIC BENİM KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK ŞANS"

Frutti Extra Bursaspor'daki başarılı performansına değinen Onuralp Bitim, "Koç Alimpijevic ve Bursaspor benim için çok büyük bir şans oldu. Oradaki ana skorer ve ana oyunculardan birisiyim ve takımda kalmamın en önemli sebeplerinden birisi de buydu. Hala oyunumda geliştirmek istediğim çok yön olduğu için, en iyi şartlar altında bunu yapmak istedim. Çok düşündük ama bu kararı verirken ikinci bir düşüncem olmadı. İyi ki vermişim diyorum. Hala çok geliştiğimi ve gelişmem gerektiğini görüyorum. Koç Dusan Alimpijevic çok büyük bir şans benim için. Çok iyi bir koç olmasının yanında çok iyi bir öğretmen. Her gün bana antrenmanda o kadar çok şey öğretiyor ki, maçlarda iyisiyle, kötüsüyle kendi oyunumu oynamama izin veriyor ve sonrasında beni doğru basketbola itiyor. Benim kariyerimdeki en büyük şans.

DHA

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Onuralp Bitim
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