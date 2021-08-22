Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 33
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1444.63
ALTIN
486.10
DOLAR
8.4864
STERLİN
11.6004
EURO
9.9868
LGS hazırlık ve edebiyat kulübü için kitap alınacaktır
LGS hazırlık ve edebiyat...
Yerüstü çöp konteyneri alınacaktır
Yerüstü çöp konteyneri alınacaktır
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Spor tesisi kiraya verilecektir
Spor tesisi kiraya verilecektir

Oskar Edlund diskalifiye edildi, altın madalya Berke Akçam'ın oldu

Milli atlet Berke Akçam, Dünya U20 Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre engellide gümüş madalya kazanırken, yarışı ilk sırada tamamlayan Oskar Edlund, engeli kurallar içinde geçmediği gerekçesiyle diskalifiye edildi ve altın madalya Berke Akçam'ın oldu.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
22 Ağustos 2021 Pazar 17:53
0 Okunma
Oskar Edlund diskalifiye edildi, altın madalya Berke Akçam'ın oldu

Nairobi (Kenya) (DHA) -

Berke Akçam, Kenya’nın başkenti Nairobi’de yapılan Dünya U20 Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre engelli yarışında mücadele etti. Yarış sonunda ikinci olma başarısı gösteren Berke, yarışı ilk sırada bitiren İsveçli atlet Oskar Edlund'un engeli kurallar içinde geçmediği gerekçesiyle diskalifiye edilmesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Yarı finalde 49.73 olarak yenilediği Türkiye U20 rekorunu finalde 49.38’e indiren Berke, bu performansını altın madalyayla süslemiş oldu.

Berke Akçam şampiyona tarihinde kürsüye çıkan 10’uncu Türk atlet olurken, Nairobi’de Türkiye’nin ilk altın madalyasını elde etti. Şampiyonada dün Pınar Akyol, gülle atmada gümüş madalya kazanmıştı.

19 yaşındaki Akçam, iki kez Türkiye rekorunu yenilediği şampiyonadan altın madalya ile ayrılırken, kariyerine bir büyük başarı daha ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oskar EdlundBerke AkçamAltın MadalyaYeni ÇağrıMilli Atlet Berke AkçamU20 Atletizm Şampiyonası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Boğazı'nda parkur rekoru kırıldı
İstanbul Boğazı'nda parkur rekoru kırıldı
Toprak Razgatlıoğlu liderliğe yükseldi
Toprak Razgatlıoğlu liderliğe yükseldi
Bakan Kasapoğlu: Bu yıl 1 buçuk milyon kişiye yüzme öğreteceğiz
Bakan Kasapoğlu: Bu yıl 1 buçuk milyon kişiye yüzme öğreteceğiz
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans