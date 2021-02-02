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Ozan Kabak'tan Schalke04'e veda

Ara transferin son gününde Almanya Bundesliga ekibi Schalke04'ten İngiltere Premier Lig devi Liverpool'a transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, sosyal medyadan mavi-beyazlı kulübe veda etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Şubat 2021 Salı 10:03
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Ozan Kabak'tan Schalke04'e veda

Schalke04'e veda paylaşımını Türkçe ve İngilizce olarak yapan 20 yaşındaki stoper, şu ifadeleri kullandı:

"Bir buçuk yılı aşkın süredir formasını giydiğim Schalke04 Kulübü'nden bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Burada geçirdiğim süre boyunca, mavi-beyaz renkler için birlikte mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ederim. Schalke04 Kulübü en kısa sürede layık olduğu yerlere gelecektir. Desteğini her zaman arkamda hissettiğim Schalke04 taraftarına sevgi ve saygılarımla."

FATİH TERİM: GÜVENİMİ GURURA ÇEVİRDİN EVLAT

Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Avrupa devine transfer olan eski öğrencisi Ozan Kabak için sosyal medya hesabından özel paylaşımda bulundu. Terim paylaşımında, "Güvenimi gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün" ifadelerine yer verdi.

42 MAÇTA FORMA GİYDİ, 3 GOL KAYDETTİ

VFB Stuttgart'tan Temmuz 2019'da Schalke04'e transfer olan Ozan Kabak, mavi-beyazlı formayla 42 resmi maça çıktı ve 3 de gole imza attı.

SCHALKE'DEN SAVUNMAYA TAKVİYE 

Ozan, Ada'nın yolunu tutarken, diğer taraftan Schalke04 de Arsenal'dan 28 yaşındaki Alman savunma oyuncusu Shkodran Mustafi'yi renklerine bağladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Schalke04LiverpoolOzanKabakOzan Kabak
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