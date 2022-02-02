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Ozan Tufan Fenerbahçe'ye dönüyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Şubat 2022 Çarşamba 14:40
Ozan Tufan Fenerbahçe'ye dönüyor

İSTANBUL - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye dönüyor.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, sarı-lacivertli takıma geri dönüyor. İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda takıma çağrılan milli futbolcu sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak. Watford'un kümede kalması şartıyla bonservisini alma opsiyonu bulunan Ozan Tufan, öğle saatlerinde istanbul'a gelecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ozan Tufan Fenerbahçeye Dönüyor
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