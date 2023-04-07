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Özel harekat polisi, Vanlı gençlerle Kick Boks Dünya Kupası'na hazırlanıyor

Van Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisi Muhammed Süleyman Gülle, kick boksta Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarının ardından dünya kupası şampiyonluğu için gençlerle birlikte antrenman yapıyor.

07 Nisan 2023 Cuma 15:24
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Özel harekat polisi, Vanlı gençlerle Kick Boks Dünya Kupası'na hazırlanıyor
Van

Katıldığı birçok organizasyonda önemli başarılara imza atan Gülle, bu yıl düzenlenecek Kick Boks Dünya Kupası'nda başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

Bu amaçla Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübü bünyesinde kick boks eğitimi alan sporcularla zaman zaman antrenmana çıkan Gülle, kendisini örnek alan gençlere deneyimlerini de aktarıyor.

Özel Harekat Şubesi yerleşkesindeki spor salonunda antrenman yaparak Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Gülle, ülkeye ve teşkilatına bir gurur daha yaşatma peşinde.

Gülle: "Başarılı olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum"

Kick boksa 9 yaşında başlayan Gülle, AA muhabirine, görevlerden kalan zamanında antrenman yaptığını söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Gaziler Engelli Spor Kulübü adına şampiyonalara katıldığını anlatan Gülle, şöyle konuştu:

"Türkiye şampiyonluğumu Ordu'da elde ettim. Geçen yıl 9-18 Ağustos'ta Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 67 kiloda 'full contact' stilinde birinci oldum. Ardından 11-20 Kasım'da Antalya'da yapılan Avrupa Kick Boks Büyükler Şampiyonası'nda da aynı dalda şampiyonluk nasip oldu. Bu gururu ülkeme, emniyet teşkilatına, özel harekat birimine, gazi abilerimize, aileme ve sevdiklerime yaşattığım için mutluyum. Bu yıl İstanbul'da Dünya Kupası turnuvası yapılacak. Hedefimiz burada da şampiyon olmak. Akabinde Portekiz'de Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Bu şampiyonalarda başarılı olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum."

Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübünün antrenörlerinin de kendisine destek verdiğini belirten Gülle, "Amacımız; bayrağımızı dalgalandırmak, bizden sonra gelecek nesillere polisliği ve sporu sevdirmek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. 2018 yılında özel harekat polisi oldum. Daha sonra Gaziler Engelli Spor Kulübü bünyesinde maçlara çıkmaya başladım. Bu süreçte desteklerinden dolayı Özel Harekat Başkanımız Selami Türker, Valimiz Ozan Balcı, Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın ve her zaman yanımda olan Özel Harekat Şube Müdürümüz Enver Kaya'ya şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki iki şampiyonada birinci olup, bu gururu ülkeme, emniyet teşkilatına ve milletimize yaşatmak istiyorum. Başarı alınca kardeşlerimiz gelip 'Biz de sizin gibi ülkemizi gururlandırmak istiyoruz.' diyorlar. Bundan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖzelharekatçıMuhammedSüleymanGülleKickBoksDünyaKupası
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