Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fraport Tav Antalyaspor: 1-2

1'inci dakikada Yeni Malatyasporlu futbolcular ve yedek kulübesindekiler, maçın başlama düdüğüyle 20 saniye boyunca hareketsiz bekleyerek alacaklarını alamadıkları için protesto etti. Antalyaspor'lu futbolcular ise kendi yarı alanlarında top çevirdi.

7'nci dakikada oyunu kurmaya çalışan Yeni Malatyaspor'da Zeffane'nin pasında Sadık'ın kontrol edemediği topu ceza yayı üzerinde alan Luiz Adriano'nun çektiği gelişine şutu kalecinin sağından filelerle buluştu: 0-1.

22'nci dakikadaki Yeni Malatyaspor atağında, ceza alanı içinde Mustafa'nın pasıyla son çizgiye inen Zeffane'nin ortasına arka direkteki Haddadi müsait durumda sol ayağının içiyle gelişine vurdu, ancak çerçeveyi tutturamadı, top üstten auta gitti.

27'nci dakikada Zeffane'nin kendi yarı alanından rakip savunmanın arkasına doğru uzun gönderdiği topla sağ çaprazdan Dicko hareketlendi. Kaleci Boffin'in öne çıktığını gören Dicko aşırtma bir vuruş denedi ancak top auta çıktı.

35'inci dakikada Fernando kendi yarı alanında buluştuğu topu orta sahaya sürdükten sonra kaleci Ertaç'ın öne çıktığını görünce şut çekti. Son anda kalesine dönmeye çalışan Ertaç'ın güçlükle dokunduğu top direğe de çarpıp kornere çıktı.

40'ıncı dakikada Ndao ceza alanı içerisinde bomboş kaldı. Karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşunda kaleci Ertaç ayaklarıyla gole engel oldu.

54'üncü dakikada Dicko'nun derinlemesine gönderdiği pasıyla ceza alanı sol çaprazından topu alan Hafez'in dar açından çektiği set şutunda kaleci Boffin gole engel oldu.

58'inci dakikada Luiz kale alanı içinde buluştuğu topu önü kapanınca geriye doğru çıkardı. Yay üzerinde kontrolü sağlayan Fernando sağ ayağının içiyle sağ üst köşeye çektiği şutunda top üst direğe çarparak ağlara gitti: 0-2.

73'üncü dakikada ceza sahası dışında Adem'in kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü. Top geri kalecide Boffin'de kaldı.

88'inci dakikada Azubuike'nin pasıyla topla buluşan Buğra ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılıp köşeden çektiği sert şut filelerle buluştu: 1-2.

Karşılaşma Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.