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Pamukkale'de altın kemer Ali Gürbüz'ün

​​​​​​​38 başpehlivanın mücadele ettiği Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz altın kemerin sahibi oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:03
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Pamukkale'de altın kemer Ali Gürbüz'ün

Yarı final eşleşmelerinde İsmail Balaban ile Mustafa Batu, Ali Gürbüz ile Cengizhan Şimşek karşı karşıya geldi. Yarı final müsabakalarının sonunda İsmail Balaban ve Ali Gürbüz, finale yükseldi.

Balaban ve Gürbüz'ün er meydanındaki güreşi, seyirciler tarafından ilgiyle izlendi. Kıyasıya mücadelede kazanan Ali Gürbüz oldu. Altın kemeri almaya hak kazanan Gürbüz, galibiyetinin ardından sevinç yaşadı, tebrikleri kabul etti.

Güreşlerin sona ermesinin ardından düzenlenen ödül töreninde Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim başpehlivan Gürbüz'e altın kemerini takdim etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ali Gürbüzİsmail BalabanYağlı GüreşGüreşPamukkalePehlivan
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