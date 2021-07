"Pandemi döneminde Türk futbolu için önemli adımlar attık"

ANKARA - Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu'nda konuşan başkan Nihat Özdemir, "Federasyon olarak, Türk futbolunun bu süreci en az sorunla atlatması için tüm çabamızı ortaya koyduk. Aldığımız kararların başta kulüplerimiz olmak üzere tüm futbol paydaşlarının yararına olmasını ilke edindik. Statüler, Talimatlar, Genelgeler, yeni uygulamalar ile kulüplerimize nefes aldıran adımlar attık" dedi.



TFF Başkanı Nihat Özdemir, covid-19 aşısının önemine vurgu yaparak, "Öncelikle Genel Kurul Toplantımızın ülkemiz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Geçen yıl 1 Eylül'de Genel Kurulumuzu yapmıştık. Yaklaşık 11 ay sonra tekrar birlikteyiz. Aradan geçen süreçte pandemide çok iyi noktaya geldik ve güvenli bir şekilde toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Ancak, hepimiz biliyoruz ki pandemi devam ediyor ve tedbirli olmamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederken, mutlaka aşımızı yaptırmamız gerekiyor" diye konuştu.



"PANDEMİ ŞARTLARINDA LİGLERİMİZE RENK KATAN TÜM TAKIMLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



"Pandemi şartlarında oynattığımız ve sizlerin büyük fedakârlıklarıyla tamamladığımız geçtiğimiz sezon şampiyon olan kulüplerimizi tebrik ediyor, liglerimize renk katan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum' diyen Başkan Nihat Özdemir, "Fair Play ve adil rekabet ilkelerinden ödün vermeyen, sporu bir yarışma olarak kabul eden, Türk futbolunun seviyesini daha da yükseltmek, değer katmak, uluslararası alanda söz sahibi hale getirmek için çaba gösteren kulüplerimizi kutluyorum. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Kadın Ligi şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa şampiyonu Trabzonspor, TFF 1. Lig şampiyonu Adana Demirspor, Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor ve Altay, Misli.com 2. Lig'de şampiyon olan Manisa Futbol Kulübü ve Eyüpspor, TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, Misli.com 3. Lig şampiyonları Diyarbekir A.Ş., Nazilli Belediyespor, Somaspor ve Dila Gıda Adıyaman 1954 spor, 2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 ve Isparta 32 Spor ile Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e çıkan Hendekspor, Kuşadasıspor, Orduspor 1967 ve 76 Iğdır Belediyespor kulüplerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



"TARİHİ BİR SEZON GEÇİRDİK"



Nihat Özdemir, ilk kez Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son hafta maçlarına şampoiyonluk için çıktıklarını vurgulayarak, "Liglerimizin tamamlanması sürecinde devletimizin büyük desteğini gördük. Futbolun her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bakanlarımız Süleyman Soylu, Fahrettin Koca ve Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm ilgililere şükranlarımı sunuyorum. Uzun, yorucu ancak heyecan açısından tarihi bir sezon yaşadık. Bu zamana kadar 2 takımın, son maça şampiyonluk hedefiyle girdiğini görmüştük, ancak ilk kez Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerimizin futbol takımları son maçlarına şampiyonluk hedefiyle çıktı. Böyle bir heyecana daha önce hiç tanık olmamıştık. Sadece şampiyonluk değil, ligde kalma yarışı da çok kıymetliydi… Süper Lig'in dışında, alt liglerimizde de benzer heyecana şahit olduk. TFF 1. Lig'de yine 3 takım, şampiyonluk hesaplarıyla son maçlarına çıktılar" dedi.



"STATÜ, TALİMAT VE GENELGELERLE KULÜPLERE NEFES ALDIRDIK"



Federasyon olarak, Türk futbolunun bu süreci en az sorunla atlatması için tüm çabamızı ortaya koyduk diyen Nihat Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aldığımız kararların başta kulüplerimiz olmak üzere tüm futbol paydaşlarının yararına olmasını ilke edindik. Statüler, Talimatlar, Genelgeler, yeni uygulamalar ile kulüplerimize nefes aldıran adımlar attık. Bunlardan bir kaçını hatırlatmak isterim. Transfer edilen futbolcuların tescili için, SGK ve vergi dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünü bu süreçte kaldırdık. Kulüp Lisans Sistemi'nde UEFA ile paralel esneklikler sağladık. Takım Harcama Limitlerinde ilk sezon sapma payı %30'du. Geçen sezon %15 oldu. Talimatlara göre, bu sezon aslında sapma payı olmayacaktı. Ancak, yeniden düzenleme yaptık ve bu sezon için %25 sapma payı kararını verdik."



"YABANCI KURALI 2021-22 SEZONUNDA UYGULANACAK"



Pandemi nedeniyle erteledikleri yabancı kuralıyla ilgili Nihat Özdemir, "Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık. Sizlerden gelen talep nedeniyle bir yıl erteledik. 30 Temmuz 2020 tarihindeki erteleme kararımızda, 2021-2022 sezonundan itibaren uygulayacağımızı kulüplerimize bildirdik ve bunu da kamuoyuna açıkladık. Buradaki amacımız kulüplerin tüm planlamalarını 1 yıl önceden yapmasıydı. Buna ilaveten, geçen sezonun ikinci transfer döneminden önce, kulüplerimizin rahat transfer politikası uygulayabilmesi için 14 yabancı sayısını, geçici olarak 16'ya çıkardık. Bunu yaparken, A Takım Listesi oyuncusu sayısını da Süper Lig ve 1. Lig için 35'e yükselttik. Böylelikle, takımlarımız daha geniş oyuncu havuzuna sahip oldu. Sahaya çıkamama durumuyla karşılaşılmadı ve maçlarımızın bu süreçte ertelenmeden tamamladık" değerlendirmesinde bulundu.



"STADYUM KAPASİLERİNİN %50'Sİ LOCALARIN %100'Ü KULLANILACAK"



Başkan Nihat Özdemir, 420'si Süper Lig, 144'ü Ziraat Türkiye kupası olmak üzere, 2020-2021 sezonunda 2692 maç geride kaldığını vurgulayarak, " Yani her bir maç haftasında 70 maç oynandı. Böylesine yoğun bir maç trafiğinin üstesinden yalnız biz değil hep beraber geldik. Antalya'da pandemiye özel formatıyla düzenlediğimiz Turkcell Kadın Ligi, Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki U19 Gelişim Ligleri ve BAL ile gençlerimiz ve kadınlarımız futbola geri döndü. Yeni sezonda amacımız, ülkemizin salgınla verdiği mücadelede çok iyi noktaya gelmesi ve milletimizin büyük bir bölümünün aşı olmasıyla birlikte, ilgili Bakanlıklarımızın da görüşü doğrultusunda maçları seyircili oynatmaktır. İlk olarak stadyum kapasitelerinin %50'si ve locaların %100'ü olmak üzere taraftarlarımız statlarda artık maç izleyebilecekler. Böylelikle, kulüplerimiz hem en büyük güçlerine kısmen de olsa kavuşacaklar ayrıca ekonomik olarak da gelir elde edecekler. Ayrıca salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlamaya devam edeceğiz. İnşallah, tüm vatandaşlarımızın aşılarını olmaları ile birlikte, maske-mesafe ve temizliğe dikkat ederek, %100 kapasite ile seyirci alındığı günlere yeniden kavuşuruz" ifadelerini kullandı.



"ŞENOL GÜNEŞ'E VE BİZİM ÇOCUKLARA GÜVENİYORUZ"



Pandemi döneminde Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın 55 üye ülkesi içinde en yüksek sponsorluk gelir artışı sağlayan federasyon oldu. Bizlere başarıları ile sponsorlarımızın kapılarını açan ve milletimize büyük heyecan yaşatan A Milli Takımımız, geçen yıl 1 Eylül'de yaptığımız Genel Kurul'dan bugüne yoğun bir dönem geçirdi. Hollanda ve Norveç'i yendiğimiz 2022 Dünya Kupası elemelerinde zirve yapan dönem, maalesef Euro 2020 finallerinde bizleri üzen sonuçlarla tamamlandı. Euro 2020'den gerekli dersleri aldık ve şimdi rotamızı 2022 Dünya Kupası finallerine çevirdik. Hocamız Şenol Güneş'e ve Bizim Çocuklar'ımıza güveniyoruz. Kasım ayı sonunda Dünya Kupasına katılmış bir ülke olacağımıza inanıyoruz. Göreve geldiğimizden bugüne, Kadın futbolunu geliştirmeye ve güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. Necla Güngör Kıragası hocamız ile birlikte 2023 Dünya Kupası elemelerine hazırlanan Kadın Milli Takımımıza başarılar diliyorum. UEFA'nın pandemi nedeniyle turnuvaları iptal etmesiyle, Genç Milli Takımlarımız uzun bir dönem maç oynamadı. Ancak 2021-2022 sezonu ile birlikte tüm milli takımlarımızı önemli maçlar bekliyor. Ayrıca yeni kurduğumuz ve iki sene üst üste Avrupa'nın ilk 16 takımı arasına girerek euro2021 finallerinde ülkemizi temsil eden e-Milli futbol takımımızı da kutluyorum" dedi.



"AVRUPA'DA HER GEÇEN GÜN GÜCÜ ARTAN FEDERASYONUZ"



Başkan Nihat Özdemir, iş birliklerinin artarak devam edeceğini vurgulayarak, "Avrupa'da her geçen gün gücü artan, önemli iş birliklerine imza atan bir federasyonuz. PSG-Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçında Pierro Webo'nun maruz kaldığı ırkçılık karşısında, başta Başakşehir Kulübümüz olmak üzere ülkece gösterdiğimiz tavır dünya futbol tarihine geçti. Yine 12 kulübün, Avrupa Süper Ligi projesi girişiminde, Türk futbol ailesi olarak duruşumuz UEFA'dan büyük takdir gördü. Şampiyonlar Ligi finali için 2 sezondur hazırlıklarımızı eksiksiz bir şekilde tamamladık. Baştan bu yana hayalimiz Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 2005 finali gibi 70 bine yakın taraftarlı unutulmaz bir finaldi. UEFA ile görüşmelerimizde tercihimizi hep seyircili final olarak yineledik. Pandemi nedeniyle bunu gerçekleştirmek mümkün olmadı. Ancak, Cumhuriyetimizin ve TFF'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında, İstanbul, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Bu gururu hep birlikte yaşayacağız. Ayrıca UEFA, daha önce Monaco'da yapılan sezon başlangıcını, 2 sezon üst üste İstanbul'da gerçekleştirecek. Ağustos ayının sonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve konferans ligi grup kura çekimlerinin yanı sıra, futbol dünyasının en ünlü yıldızlarının katıldığı UEFA Gala Gecesi'ne ev sahipliği yapacağız. Nisan ayında gerçekleşen UEFA Genel Kurulunda, 4 yıldır ülkemizi büyük bir gururla Avrupa'da temsil eden 1. Başkan Vekilimiz Sayın Servet Yardımcı, en fazla oy alan üyelerden biri oldu. 4 yıl daha UEFA Yönetim Kurulu'nda görevini sürdürecek olan Sayın Yardımcı'yı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Türk dili konuşan ülkeler iş birliği konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Türkmenistan ve Özbekistan Futbol Federasyonları ile yaptığımız kapsamlı iş birliği gelecekte Türk birliği için büyük önem taşıyor. Yine son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile yaptığımız paylaşım ve ortak çalışmaları içeren anlaşmanın Türk futboluna büyük fayda sağlayacağına inanıyor, bu tür iş birliklerini artırmayı hedefliyoruz" dedi.



"TÜRK HAKEMLERİNE GÜVENİYORUZ"



Türk hakemlerine güven vurgusu yapan Nihat Özdemir şöyle konuştu:



"Türk hakemliğine güveniyoruz ve istikrardan yana kararlar aldık. Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezon üç hakemimiz Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler maç yönetti. Cüneyt Çakır hocamız, EURO 2020'de görev aldı ve finaller tarihinde en fazla maç yöneten hakem oldu. Bunlar, Türk hakemliğinin uluslararası seviyesi adına çok önemli göstergelerdir. Artık futbolun vazgeçilmez unsuru haline gelen VAR Sistemi, her geçen yıl daha da iyiye gidiyor. MHK Başkanımız Sayın Serdar Tatlı, VAR kadrosunu genişletiyor. 2022-2023 sezonu ile birlikte TFF 1. Lig'de VAR'ı uygulamayı hedefliyoruz. TFF 1. lig maçlarının oynandığı statlarımızı teknolojik olarak hazırlamak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor."



"YAYIN HAKLARI KURULACAK BİR SÜPER LİG A.Ş.'YE DEVREDİLMESİ DÜŞÜNÜLEBİLİR"



Yayın hakları konusunda ise Özdemir, "Kulüpler Birliği'nin uzun zamandır gündeminde olan Süper Lig A.Ş.'nin kurulması ile ilgili mutabakatı var. Yayın haklarının da süper Lig A.Ş. tarafından yapılması sık sık gündeme getirilen bir konu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kanunen sahip olduğu yayın haklarının, tüm paydaşlarının, yani 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüplerinin de rızası alınarak kurulacak bir 'Süper Lig A.Ş.'ye devredilmesi düşünülebilir. Bu hususta yurt dışı örnekleri incelenmektedir. Ayrıca, mevcut birincil ve ikincil mevzuat kapsamında mümkün olup olmadığı değerlendiriyoruz. İlk incelemelerimiz göstermektedir ki, Anglo-Sakson hukukunda bu yapı başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Güncel mevzuatımızın tüm paydaşlar için verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması adına, yapılması gereken bir takım uyum çalışmalarının olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Bu sebeple özel bir kanunla düzenleme yapılarak, yayın haklarının kullanılması için Süper Lig A.Ş.'nin kurulması, şirketin faaliyet alanı ve içyapısının belirlenmesi söz konusu olabilecektir. TFF olarak Süper Lig A.Ş.'nin kurulmasını destekliyoruz ve çalışmalarımız çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



"TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜK SORUNU BORÇLAR"



Yapılan bu genel kurul ile tarihe geçelim diye Nihat Özdemir, "Bir diğer önemli konu da AİHM'in kararlarıdır. Bildiğiniz gibi, son dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çeşitli kararları bulunuyor. Bu konuda tüzük değişikliklerini geçtiğimiz genel kurulda yapmayı ön görmüştük. Ancak, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bunu gerçekleştirmemiz mümkün olmadı. Bu Genel Kurulumuzda, sizlerin katkıları ile bu konuyu çözmeyi hedefliyoruz ve inşallah da çözeceğiz. Divan Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'nin de dediği gibi, Türk futbol tarihinde çok önemli kararlara inşallah bu Genel Kurul'da karar vereceğiz. Ben de her bir delegeden özellikle istirham ediyorum, rica ediyorum. En son görüşeceğimiz bu tüzük değişikliğimiz salonumuzdan ayrılmayalım ve sonuna kadar bulunalım. Dinleyelim uygun görürsek hepimiz birlikte destek vererek bu kararı çıkaralım ve Türk futbol tarihinde yeni bir gün olarak tarihe geçmiş olalım. Türk futbolunun en büyük sorunu borçlar. En büyük hayalim, borcu olmayan, Avrupa ile rekabet eden bir futbol ortamı sağlamak. Pandemi, çalışmalarımızı etkilese de hep birlikte gelecek nesle bırakacağımız en değerli miras, kulüplerimizin ekonomik özgürlüklerine kavuşmasıdır. Bu nedenle birlikte gerçekleştireceğimiz yeni yayın ihalesini çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.



"2021-22 SEZONU HAYIRLI OLSUN"



Bu yılın sonuna kadar yeni yayın ihalesini yapacağız diyen Nihat Özdemir sözlerini şöyle tamamladı:



"İhale Komisyonu, TFF'den 4 üye, Kulüpler Birliği'nden 4 üye ve 1 de profesyonel üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşuyor. İhale Komisyonu, bir süredir şartname için çalışıyor… Tıpkı kulüplerimiz gibi, TFF'nin de amacı ve hedefi, Türk futbolunun ekonomik olarak güçlenmesi, yayın gelirlerinin artması. Sadece yayın gelirine bağımlı olmayan, yeni pazarlar yaratan bir futbol iklimini oluşturmak için de çalışıyoruz. Gelirleri artırmayı hedeflerken, taviz vermememiz gereken durumlar da mevcut. Bunlardan birisi de stadyumlarımızın alt yapısı. Geçtiğimiz sezon stadyum çimleri çok konuşuldu. TFF olarak gerekli tedbirleri aldık, talimatımızı değiştirdik ve kulüplerimize zorunluluklar getirdik. Gerekli yaptırımları da uygulayacağız. Hep beraber bu sorunun üstesinden geleceğiz. Sizlerin destekleri ve bizleri yönlendiren fikirleri ile Türk futbolunun menfaatleri için çalışmalarımız artarak sürecek. Her zamanki gibi bu dönemlerde bir olmalıyız ki, özellikle uluslararası rekabette daha güçlü olalım. Sözlerime son verirken; Federasyonumuzun her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türk futbolunun en büyük destekçisi Spor Toto Teşkilatımıza, Türkiye Kupasına ismini veren Ziraat Bankası'na, bizlere ve Milli Takımlarımıza güvenip önemli imkanlar sunan tüm sponsorlarımıza, yayın ortaklarımıza, tüm futbol ailesine, şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Benimle birlikte mesai veren yönetim kurulu arkadaşlarıma, kurullarımıza, tüm profesyonel kadromuza emek, çaba ve çalışmaları için teşekkür ediyorum. 2021-2022 sezonunun Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Katılımınız için teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."